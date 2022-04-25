غفلت از قرآن موجب خسران است/باید امام زمان خود را بشناسیم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله لطف الله دژکام در مراسم احیا شب بیست و سوم قدر بیان کرد: یکی از اصلی ترین موضوعاتی که در شب قدر به آن تاکید شده است موضوع قرائت قرآن در این شب پر خیر و برکت است.

وی ادامه داد: نباید در جامعه بشری از مسئله قرآن غافل شد و هرگاه از دین و قرآن جدا شده باشیم شاهد هستیم که خسارت‌های بی شماری به جامعه وارد شده است. که از جمله این موارد می‌توان به خسران وارد شدن به مؤمنان است.

امام جمعه شیراز تاکید کرد: یکی از موضوعاتی که باعث می‌شود تمامی مشکلات مؤمنان جهان برطرف شده و جهان از شر مشکلات رهایی می‌یابد آن است که ولایت مداری امام عادلی را بپذیرید امروز ولی امر مسلمان جهان امام زمان (عج) است و باید تمام مسلمانان جهان به امام مقتدا کنند.

به گفته این مقام مسئول در زمان امیرالمومنین سه دسته از افراد جامعه با امام جنگیدند و این افراد از جانشین برحق پیامبر (ص) که خداوند منصوب کرده بود اطاعت نکردند و پنج سال از عمر امیرالمومنین در زمان این افراد گذشت از این رو باید امام زمان خود را بشناسیم.

او ادامه داد: دشمنان اسلام و صهیونیستی‌ها در تلاش اند تا با ایجاد فتنه در کشور اسلامی ما خلل ایجاد کند اما با تلاش نیروهای انقلابی و امنیتی شاهد ایجاد آرامش در جامعه هستیم این در حالی است که برخی از مسلمانان جهان زمانی که با این جمله مواجه می‌شوند که بیایید دعواها را تمام کنیم بر این باور خام اند که کشورهای غربی و آمریکایی می‌توانند برای مسلمانان کاری کند اما شاهد هستیم که دشمنان از این فرصت استفاده کرده و جنگ جدیدی ایجاد می‌کنند.

نماینده ولی فقیه در استان فارس تاکید کرد: یکی از اصلی ترین اهدافی که امام راحل برای نامگذاری روز قدس داشت ان بوده که امکان دخالت کشورهای غربی و مستکبر گرفته شود و اجازه نداد آنان همچنان به دخالت در امور مسلمین بپردازند.

آیت الله دژکام عنوان کرد: اینکه کشور ما تلاش زیادی برای تقویت عناصر دفاعی و امنیتی خود می‌کند برای تثبیت قدرت دفاعی خود است و از این رو صحبت برخی مبنی بر عدم هزینه در ارتش و سپاه محلی از اعراب ندارد.

عضو مجلس خبرگان رهبری متذکر شد: حکم خداوند عالی‌ترین احکام در زندگی بشری است از این رو تمامی احکام الهی بر سر ما جای داشته و اگر ولایت پیروزی الهی، پیامبران، ائمه اطهار و نایب بر حقش را بپذیریم همانگونه که خداوند وعده کرده است بهشت برین در انتظار شما است.