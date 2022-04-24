تکریم ارباب رجوع در اولویت ادارات شهرستان گناوه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی صفری یکشنبه شب در نشست شورای اداری شهرستان گناوه اظهار داشت: رعایت نظم و انضباط در ادارات و دستگاه‌های اجرایی شهرستان گناوه به دقت رعایت شود و همه مسئولان موظفند که نظم و انضباط را در دستور کار خود قرار دهند.

فرماندار گناوه افزود: هیچیک از مسئولان ادارات شهرستان بدون اجازه فرماندار شهر را ترک نکنند و حتماً باید هماهنگی لازم انجام شود و در صورت عدم حضور مسئول ادارات در شهرستان، در جلسات نیز از فرستادن جانشین بدون هماهنگی با فرماندار خودداری شود.

وی گفت: محیط ادارات و اتاق‌ها باید نظافت و مرتب و ساماندهی شود و تمثال مبارک امام (ره) رهبری و رئیس جمهور در محیط داخل ادارات نصب شود.

فرماندار گناوه با تاکید بر تکریم ارباب رجوع در ادارات شهرستان تصریح کرد: همه ادارات باید تکریم ارباب رجوع و رسیدگی به امور مردم را به عنوان اصلی ترین وظیفه در دستور کار قرار دهند و بدون منت برای خدمت به مردم زمانبندی و وقت بگذارید.

رئیس شورای اداری شهرستان گناوه یادآور شد: اگر به مردم قولی داده می‌شود درست و جانانه باشد و مردم را امروز و فردا نکنید و هر اداره وظیفه خود را برابر قانون انجام دهد.

وی یادآور شد: ادارات برای حل مشکلات مردم بکوشند و آنها را به ادارات دیگر و فرمانداری ارجاع ندهید، در کجای قانون نوشته، وقتی اداره‌ای می‌تواند مشکلات مردم به ویژه افراد سالمند را رسیدگی و حل کند آنها را به فرمانداری ارجاع دهد که این امر به هیچ عنوان قابل قبول نخواهد بود.

لزوم توجه به نماز و بیت المال

وی ادامه داد: برپایی اقامه نماز جماعت در اولویت همه کارهای مسئولان قرار گیرد و ازاموال موجود که متعلق به بیت المال است در ادارات مواظبت و نگهداری مناسب شود.

فرماندار گناوه خاطرنشان کرد: توجه به نیروهای تحت امر و تقدیر بدون تبعیض از نیروهای تحت امر را در دستورکار بگذارید و تشویق‌ها به وقت باشد.

وی ادامه داد: تنظیم گزارش عملکرد باید در دستور کار ادارات شهرستان قرار گیرد و گزارش‌ها و عملکردها ثبت و به مردم اطلاع رسانی شود.

رئیس شورای اداری شهرستان گناوه گفت: جذب بودجه و درست هزینه و استفاده کردن، حضور میدانی در پیگیری پروژه‌ها و موضوعات با برنامه ریزی مناسب انجام شود.

رئیس شورای اداری شهرستان گناوه ادامه داد: کسی حق استفاده شخصی از اموال بیت المال در ادارات را ندارد و باید از این امکانات درست و به جا استفاده شود.

نگاه ده ساله به آینده شهرستان

فرماندار گناوه گفت: رعایت پروتکل‌های بهداشتی در اولویت ادارات و دستگاه‌ها و مؤسسات شهرستان باشد و اگر کارکنان ادارات واکسن تزریق نکرده‌اند حتماً باید رسیدگی شود و مسئول اداره باید پاسخگو باشد.

وی با اشاره به اینکه نگاه مسئولان به آینده گناوه نگاه ده سال باشد اضافه کرد: شهرستان گناوه امروز در بعد بین المللی معرفی شده است و باید از هم اکنون برای ایجاد زیرساخت‌های گردشگری با محوریت درآمدزایی و سوددهی برنامه ریزی شود.

رئیس شورای اداری شهرستان گناوه با اشاره به سالروز تأسیس سپاه پاسداران به فرمان امام خمینی در ۲ اردیبهشت ۱۳۵۹ گفت: امروز عزت، قدرت، صلابت، همت و شوکت انقلاب اسلامی به پاس فداکاری‌های ارزشمند شهدای والامقام به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

فرماندار گناوه با اشاره به اینکه سپاه پاسداران در دوره‌ای تشکیل شد که انقلاب اسلامی در بدترین شرایط قرار داشت بیان کرد: سپاه پاسداران ستون انقلاب اسلامی است و امام راحل (ره) سپاه را خیمه انقلاب معرفی می‌فرمایند.

قدس اصلی ترین مسئله جهان اسلام

وی با اشاره به قرار گرفتن در آستانه روز قدس گفت: امروز قدس اصلی ترین مسئله جهان اسلام است و مسلمانان هرگز اجازه نخواهند داد که قدس شریف به دست فراموشی سپرده شود.

فرماندار گناوه با اشاره به اینکه امروز همه جنایت‌ها و بدبختی‌های بشریت از ناحیه آمریکا و رژیم صهیونیستی است افزود: بیش از ۶۰ سال قدس شریف و مردم بی دفاع و مظلوم فلسطین زیر چکمه‌های و یوغ ستم و غارت و چپاول و بیدادگری صهیونیست‌ها قرار دارند و آنها از هیچ جنایتی فروگذار نمی‌کنند اما مردم فلسطین به مقاومت و پایداری خود در برابر اشغالگران ادامه می‌دهند.

وی گفت: امسال با فروکش کردن این شیوع کرونا، مردم مؤمن و خداجوی شهرستان گناوه همگام با سایر مسلمانان و ملت ایران در این راهپیمایی حضور خواهند یافت و نفرت و انزجار خود را از سران رژیم صهیونیستی و آمریکا و در حمایت از مردم مظلوم فلسطین ابراز می‌کنند.

وی گفت: در روز جهانی قدس مسئولان ادارات در نماز جمعه و راهپیمایی روز قدس با صلابت و پرشور همگام با مردم شهرستان حضور داشته باشند.