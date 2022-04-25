بیداری سیاسی برای مقابله با اسرائیل غاصب رهاورد روز قدس است

حجت الاسلام محمد صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه روز قدس روز اعلام آمادگی مردم ایران و جهان برای مقابله با استکبار به شمار می‌رود، اظهار داشت: روز قدس ریشه در مسائل اعتقادی و انسانی ما دارد زیرا صلح و آرامش جهان توسط رژیم اشغالگر قدس در معرض تهدید بوده از این رو اراده جهانی برای مقابله با این رژیم غاصب لازم است.

وی با عنوان اینکه استکبار جهانی پشت تجاوزها و جنایات در منطقه و جهان قرار دارد از این رو باید با وحدت همگانی مقابل جرثومه فساد بایستیم، افزود: در حوادث منطقه شاهد آن هستیم که استکبار اهداف شومی را دنبال می‌کند و باید مقابل آن ایستاد.

وی با اظهار اینکه حضرت امام راحل با استراتژی بکارگیری مردم و نامگذاری روز قدس انحصار مبارزه را از انحصار ارتش‌های ضعیف و گروه‌های کوچک خارج کردند و مردم را به صحنه آوردند و روز قدس را به عنوان پدیده الهی در برنامه زندگی مسلمانان قراردادند.

این استاد حوزه دانشگاه بیداری سیاسی و بصیرت موجود در جهان اسلام را ناشی از ابتکار حضرت امام راحل برشمرد و گفت: وحدت و هم افزایی نیروها در جهان، اقتدار و عزت اسلام را به رخ جهان اسلام می‌کشد.

حجت الاسلام صادقی یادآور شد: روز قدس به عنوان یک فرهنگ سبب اقتدار شده است و شاهد شرکت و مشارکت مردم جهان علیه اسرائیل غاصب هستیم و باید برنامه روز قدس باشکوه در کشور برگزار شود.

وی تصریح کرد: حضور گسترده در مراسم روز قدس می‌تواند منافع شوم کشورهای استکباری را در منطقه قطع کند و شاهد اقتدار روزافزون جهان اسلام باشیم.