قفل سیمان دهلران باز نشد/ آبان ماه؛ وعده جدید برای بهره برداری

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: شهرستان دهلران دارای معادن سیمان، سیلیس، گچ و سنگ‌های مرغوب است، این در حالی است که این ظرفیت‌های بزرگ باعث اشتغال جوانان شهرستان نشده است.

کارخانه سیمان دهلران طرح مهمی که بیش از ۱۶ سال از آغاز عملیات اجرایی می‌گذرد، این روزها با پیگیری مسئولان و طرح در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور مقرر شده حداکثر تا پایان آبان ماه سال جاری تکمیل و در مدار تولید قرار بگیرد.

سال ۱۳۸۴ بنا بود کارخانه سیمان دهلران احداث شود، کارخانه‌ای که قرار بود روزانه ۳ هزار و ۳۰۰ تن سیمان تولید کند اما در سال ۱۳۹۶ بانک این کارخانه را پلمب و روند احداث کارخانه متوقف شد.

این طرح در حالی در مراحل پایانی است که بسیاری از قطعات کارخانه که سال‌های پیش وارد کشور شده هم اکنون در حال فرسوده شدن هستند، اختلاف بانک و سرمایه گذار بر سر ۳۰ میلیون یورو تسهیلات ارزی و ۵۰ میلیارد تومان تسهیلات ریالی است که تاکنون پرداخت نشده است.

با سفر چند ماه پیش رئیس قوه قضائیه به ایلام پرونده واحد بلاتکلیف سیمان دهلران روی میز قرار گرفت و کار احداث کارخانه مجدداً از سر گرفته شد اما این طرح همچنان دارای مشکل است.

طبق گفته سرمایه گذار این طرح بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان دیگر این کارخانه نیاز به هزینه دارد تا به بهره برداری برسد، اما موانع بانکی فعلاً اجازه نداده که این طرح تکمیل شود.

وعده جدید برای افتتاح کارخانه سیمان دهلران

نماینده مردم دهلران در مجلس در این ارتباط در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ادامه پیگیری‌ها و به منظور تعیین تکلیف نهایی سیمان دهلران، وضعیت این کارخانه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور بررسی شده است.

بهزاد علیزاده بیان کرد: برنامه زمانبندی این طرح داده شده و بر اساس برنامه زمانبندی تا پایان آبان ماه سال جاری این طرح باید مورد بهره برداری قرار بگیرد.

وی گفت: سرمایه گذار طرح اعلام کرده مصوباتی که برای کارخانه قول داده شده اگر انجام شود، قطعاً می‌توانند پروژه را تا پایان آبان ماه افتتاح کنند.

نماینده مردم دهلران اظهار داشت: من امیدوار هستم که آن چیزی که در ستاد تسهیل کشور به عنوان یک نهاد حاکمیتی تصمیم گیری شده در موعد مقرر هم توسط بانک و هم توسط سرمایه گذار انجام شود.

علیزاده اضافه کرد: علاوه بر جلسات استانی برای پیگیری این موضوع، حداقل ۱۲ جلسه در سطح ملی با دستگاه‌های متولی برای رفع مشکلات و موانع این پروژه برگزار شده و انتظار این است که کارخانه تعیین تکلیف نهایی شود.

توقع جوانان دهلران برای افتتاح کارخانه سیمان دهلران

یکی از جوانان دهلران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: توقع مردم دهلران این است این پروژه در اسرع وقت به بهره برداری برسد و از عواید آن بهره مند شوند، مردم انتظار دارند نهایتاً تا پایان آبان ماه سال جاری پروژه به بهره برداری برسد.

محمد عباسی افزود: این پروژه می‌تواند تاثیر شایانی در اشتغال جوانان، رونق اقتصادی و امر توسعه استان داشته باشد.

وی تصریح کرد: با توجه به نامگذاری امسال به سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین از سوی مقام معظم رهبری و نیز وضعیت بالای بیکاری در استان ضروری است که مدیریت استان با تسهیل و رفع موانع تولید در موعد مقرر زمینه تسهیل در اجرای کامل این طرح صنعتی را فراهم کنند.

با توجه به وضعیت فرسودن شدن قطعات کارخانه سیمان دهلران و به منظور اشتغالزایی جوانان نیاز است وعده‌های جدید مسئولان برای حل مشکلات کارخانه سیمان محقق شود.

در این شرایط اقتصادی، کارخانه سیمان دهلران می‌تواند برای ۵۰۰ نفر به صورت مستقیم اشتغالزایی کند و نقش مهمی در رونق اقتصادی استان و شهرستان دارد.

استان ایلام دارای ۴۲۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق است و مرز مهران می‌تواند برای صادرات سیمان دهلران به خوبی مورد استفاده قرار گیرد.