ساخت ۵۰ درصد کلاس های درس توسط خیران مدرسه ساز

به گزارش خبرنگار مهر، آئین امضا تفاهم‌نامه طرح توسعه و تحول اجتماع محور ۲۰۲۰ محله کم برخوردار کشور در راستای استقرار عدالت آموزشی- تربیتی صبح دوشنبه برگزار شد.

یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش با اشاره به طرح توسعه اجتماعی محور ۲۰۲۰ محله کم‌برخوردار گفت: خیران مدرسه ساز در یک زمینه مدرسه سازی به گونه‌ای عمل کردند که امروز از هر دو کلاس یک کلاس درس ساخته خیران مدرسه ساز است. این طرح نیز با تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر عدالت آموزشی شکل گرفته است؛ تا دانش آموزان از فرصت‌های برابر آموزشی برخوردار نشوند؛ این امر محقق نخواهد شد. اما اگر این عدالت محقق شود تولید اشتغال و اشتغال بهینه را خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه این طرح ترمیم‌کننده عدالت آموزشی گفت: اگر وزارت آموزش و پرورش در درون انسجام داشته باشد همان آموزش و پرورش است که بتوانیم بگوییم در راستای عدالت آموزشی بوده و مدرسه نیز کانون تربیت محل محور خواهد شد.

وزیر آموزش و پرورش افزود: از ابتدا به دنبال ایجاد یک قرارگاه مبتنی بر عدالت آموزشی بودیم از امروز در تلاش خواهیم بود که این قرارگاه عملاً وارد کار شود و یکی از کارهایی که داریم و قرارگاه باید آن را به جد پیگیری کند همین اهتمام بر مدارس ۴۰۰ محله کمتر برخوردار است.

نوری ابراز امیدواری کرد تا پایان ماه مبارک رمضان آئین نامه و شیوه نامه‌های اجرایی طرح توسعه اجتماع محور ۲۰۲۰ محله کم‌برخوردار تهیه و تنظیم شود.

در ابتدای این جلسه علی آقامحمدی جانشین وزیر کشور در طرح توسعه و تحول اجتماع محور گفت: توسعه امکانات آموزشی ۴۰۰ محله را در گام اول و در یک فاصله دو ماهه اجرا خواهیم کرد؛ در بیمه سلامت هم چنین تجربه‌ای داشتیم که پس از طراحی و تنظیم سریع آئین نامه‌های اجرایی آن را به اجرا گذاشتیم. به همین منظور هم در این طرح حاضر قرارگاهی در زمینه عدالت آموزشی تشکیل شده است.

وی افزود: در طول این مدت جلساتی را با افراد و گروه‌های مختلف داشتیم جلساتی را با مسئولان دانشگاه شریف و تعدادی از اعضای اتاق اصناف داشتیم تا بتوانیم از این طرح حمایت بیشتری کنیم.

آقامحمدی با اشاره به کودکان کار گفت: با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری یک شرکت شتاب دهنده در محله دروازه غار و شهید هرندی مستقر شده است تا طرح‌های استارت آپی با حضور این کودکان شکل گیرد. در همین راستا بود که به دانش آموزان این مناطق در صورت نیاز تبلت داده شد و این برنامه ریزی صورت گرفته تا به دقت مشخص شود که هر دانش آموز در هر درس با چه وضعیتی مواجه است.

وی با بیان اینکه در جلسات اخیر با مجمع خیران مدرسه ساز نیز جمعی به نام مدرسه یاری با همین هدف شکل گرفت، افزود: امیدوارم با پیگیری همه ما مدارس، کانون تربیت محل محور شود. همه محلات حاشیه نشین و یا فرسوده در تمام ایران تحت پوشش این طرح هستند. با طرح ۲۰۲۰ محله؛ همه نقاط مستعد در نظر گرفته شده است.