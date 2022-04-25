به گزارش خبرگزاری مهر، با استقبال گسترده دانشجویان دانشگاه لرستان و با حضور علی نظری، سرپرست دانشگاه، حجتالاسلام حبیب حاتمیکنکبود، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه لرستان و محمد حیاتی، سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه لرستان، آئین دینی و معنوی شب قدر در مسجد حضرت فاطمه زهرا (س) سایت مرکزی دانشگاه لرستان برگزار شد.
این آئین معنوی شامگاه یکشنبه، ۴ اردیبهشتماه برگزار شد و تا ساعات نزدیک به سحر دوشنبه، ۵ اردیبهشتماه، تداوم یافت.
دانشجویان به قرائت قرآن کریم، دعای جوشن کبیر و قرائت دعای زیارت عاشورا پرداختند و از شامگاه تا بامداد، با پروردگار مهربان، راز و نیاز کردند.
همچنین در بخش مهمی از این آئین معنوی و انسانساز، سرپرست دانشگاه لرستان، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه لرستان و دانشجویان دانشگاه در محل گلزار سه شهید گمنام دانشگاه لرستان حاضر شدند و در آنجا ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهیدان سرافراز و تجدید بیعت با آرمانهای شهدای والامقام، به قرائت دعا پرداختند.
«شب قدر» شب تفکر، خودسازی و جامعهسازی
علی نظری، سرپرست دانشگاه لرستان و رئیس سازمان بسیج اساتید استان لرستان در سخنانی در جمع دانشجویان گفت: شبهای قدر که در ماه مبارک رمضان هستند شبهای تفکر، تأمل و خودسازی هستند.
نظری تشریح کرد: انسان در شب قدر با خواندن دعا همراه با تفکر و تأمل، قدر مخلوقات خداوند را میداند و این شبها، شبهای خودسازی معنوی و دینی و شبهای رسیدن به کمال معنوی هستند.
وی افزود: کتاب نهجالبلاغه، سراسر، تعلیم و تربیت، خودسازی و جامعهسازی است.
نظری، توضیح داد: مطالعه نهجالبلاغه و توجه به سبک زندگی امام علی (ع) که سراسر، فضیلت و معنویت است الگو و راهبر برای سبک زندگی اسلامی است.
مسجد محوری، دانشجو محوری و خانوادهمحوری
حجتالاسلام حبیب حاتمیکنکبود، مسئول دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان لرستان و دانشگاه لرستان در این آئین معنوی در جمع دانشجویان، گفت: خوشبختانه استقبال دانشجویان از برنامههای دینی، مذهبی و فرهنگی و اجتماعی، خوب است و امشب نیز شاهد حضور گسترده دانشجویان در مراسم معنوی و انسانساز شب قدر هستیم.
دکتر حاتمیکنکبود، توضیح داد: رویکرد کاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه لرستان و معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه لرستان، آن است که برنامهها بر پایه مسجدمحوری و دانشجو محوری باشند و شاهد افزایش مشارکت دانشجویان در انواع برنامههای دینی، مذهبی و فرهنگی باشیم.
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه لرستان توضیح داد: توجه به تقویت و گسترش شاخصهای مختلف سبک زندگی ایرانی، اسلامی بر اساس الگو قرار دادن سبک زندگی بزرگان دینی و همچنین توجه به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، از جمله برنامههای کاری است که بایستی، بیش از پیش، افزایش یابد.
حجتالاسلام حاتمیکن افزود: در برنامههایی که برای اعضای هیئت علمی و یاوران علمی (کارکنان) دانشگاه نیز برگزار میشود رویکرد کاری، علاوه بر مسجد محوری، خانوادهمحوری است؛ به این معنی که تلاش کنیم مشارکت خانوادهها در برنامههای دینی، مذهبی و فرهنگی، افزایش یابد.
وی تشریح کرد: از دیگر برنامههای مدنظر این است که متناسب با سطح مشارکت دانشجویان و برای تقدیر از دانشجویان فعالتر، برنامهای تحت عنوان سفرهای معنوی و علمی، اجرا شوند تا دانشجویان فعالتر، مورد تشویق قرار بگیرند.
گفتنی است محمد حیاتی، سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه لرستان نیز به سخنرانی برای دانشجویان شرکتکننده در این آئین دینی و معنوی پرداخت و جایگاه شبهای قدر در تعالیم دینی را بیان کرد.
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