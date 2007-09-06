به گزارش خبرنگار مهر: رئیس دانشگاه زنجان در مراسم اختتامیه سی هشتمین کنفرانس ریاضی ایران با تاکید بر استعدایابی و پرورش استعداد ها در زمینه رشته ریاضی گفت: متاسفانه ترس از وارد شدن به رشته ریاضی موجب نهفته شدن برخی استعداها می شود .

دکترعلیرضا نداف اسکویی افزود: باید با رویکرد جدیدی در علم ریاضی شاهد گسترش ریاضی در کشور باشیم‌.

وی علم ریاضی ر ااز علوم مهم و تاثیرگذار در جامعه عنوان کرد و یادآورشد: کشور ایران همواره در طول تاریخ شاهد ظهور استعداد های بزرگ در علم ریاضی بوده و توانسته در سطح جهانی از جایگاه حوبی برخوردار باشد.

دکتر نداف اسکویی ادامه داد: باید با برنامه‌ریزی اصولی و پرداختن به استعدادها و ارزش‌گذاری به آنها در راستای توسعه و پیشرفت این علم در جامعه تلاش کرد.

وی افزود: در حال حاضر زمینه مساعد در کشور برای توسعه علوم ریاضی فراهم شده و باید از این فرصت به نحو مطلوب استفاده شود.

همچنین در ادامه مراسم اختتامیه این کنفرانس دبیرعلمی زمینه‌های تخصصی کنفرانس بین‌المللی ریاضی ایران را ‪ ۱۰‬شاخه و شامل " جبر، آنالیز ریاضی و عددی، ترکیبات و نظریه گراف، آمار و احتمال، هندسه و توپولوژی ، معادلات دیفرانسیل و سیستم‌های دینامیکی ، علوم نظری ، کامپیوتر و منطق ریاضی، نظریه کنترل و بهینه‌سازی" عنوان کرد.

فرض الله میزاپور گفت: از ‪ ۸۰۰‬مقاله رسیده به دبیرخانه کنفرانس، ‪ ۴۰۰‬مقاله توسط هیئت داوران انتخاب شده که در مدت برگزاری به ‌صورت سخنرانی و پوستر ارائه شد.