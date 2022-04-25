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۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۲:۵۵

مدیرکل تعاون مازندران:

۳۵ هزار شغل سال قبل در مازندران ایجاد شد

۳۵ هزار شغل سال قبل در مازندران ایجاد شد

ساری- مدیرکل تعاون مازندران سهم از اشتغال را سال قبل ۳۵ هزار نیرو بیان کرد و گفت: ۱۰۲ درصد این برنامه در سال قبل محقق شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقری پیش ازظهر دوشنبه در نشست تشکل‌های کارگری با نماینده ولی فقیه در استان با اظهار اینکه اگر فکر و بازوی کارگری نباشد جامعه به سمت تعالی و پیشرفت نمی‌رود، گفت: ۷۰ درصد از کارگران در وضعیت فقر به سر می‌برند و وضعیت شغلی آنها مناسب نیست.

وی با اشاره به رشد ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد کارفرمایان افزود: هرچند این رقم با حداقل‌ها فاصله دارد و سبد معیشتی کارگران خالی است و فاصله زیادی در آن وجود دارد.

باقری تصریح کرد: تجربه ثابت کرده بدون وجود کارگران، واحدهای تولیدی خالی می‌شود و باید به این قشر توجه ویژه ای صورت گیرد.

مدیرکل تعاون مازندران شمار تعاونی‌های موجود در استان را ۱۴ هزار واحد ذکر کرد و گفت: در حوزه اشتغال، طرح زیست بوم اشتغال به عنوان گام دوم انقلاب راه اندازی شد و سهم مازندران از اشتغال در سال قبل ۳۵ هزار شغل بود که با کمک دستگاه‌های اجرایی ۱۰۲ درصد آن محقق شد.

باقری یادآور شد: در سال قبل ۱۱ هزار و ۵۰۰ پرونده و دادنامه در هیئت تشخیص و اختلاف صادر شده است و ۲۹ بازرس ۱۰۴ هزار واحد تولیدی و کارگاه‌ها را نظارت و رصد می‌کنند.

وی شمار معادن استان را بیش از ۱۳۵ واحد ذکر کرد و افزود: از این تعداد ۱۸ معدن زغال سنگ است و کارگران با سختی و مشقت فراوان مشغول کار هستند.

وی کمبود نیروی متخصص و ماهر و کارگران ساده را از جمله مشکلات بیان کرد.

کد مطلب 5474803

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