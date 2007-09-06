شهرک صنعتی الوند به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، مراحل مقدماتی این پروژه که از سال 69 آغاز شده بود به علت عدم هماهنگی بین سازمان‌های خدمات رسان با شهرداری نیمه کاره باقی مانده بود که پس از رایگان شدن بخشی از عوارض احداثی توسط شورای اسلامی شهر همدان، مشکلات موجود برطرف شد و زمینه پیشرفت پروژه و انتقال مشاغل ناهماهنگ با محیط شهری مهیا شد .

این شهرک صنعتی به منظور جمع آوری مشاغل آلاینده و ساماندهی آنها احداث شده است و 52 واحد صنعتی آن با اعتباری بالغ بر 300 میلیون تومان بهره‌ برداری شد .

همزمان با افتتاح فاز اول شهرک صنعتی الوند، بوستان نواری بهشت همدان نیز به بهره برداری رسید .

این پارک با اعتباری بالغ بر 200 میلیون تومان ساخته شده است و شامل کمپ‌های مسافری، محل‌ های نشیمن، فضای سبز متنوع و محل بازی کودکان است .