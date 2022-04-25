۲ سال است مرگ ناشی از مالاریا نداشته ایم/کمتر از ۱۰۰۰ مورد ابتلا

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام عین اللهی، در این پیام آورده است: مالاریا به عنوان یک بیماری ناتوان کننده و کشنده، همواره یکی از چالشهای مهم نظام سلامت کشورها بوده است. چندین دهه طول کشید تا با تلاشهای مجدانه دولتمردان، کارکنان حوزه سلامت و همکاری آحاد ملت و با پرداخت هزینهای گزاف به جایی برسیم که امروز در آن نقطه ایستادهایم. این نقطه همان جایگاه رفیع کشور در حذف مالاریا است. دستاورد ارزشمندی که ماحصل سالها تلاش شبانه روزی همه زحمتکشان عرصه سلامت کشور است.
خداوند مهربان را شاکرم که به رغم تمامی مشکلات، کشور جمهوری اسلامی ایران سه سال زودتر از برنامه زمان بندی شده سازمان جهانی بهداشت، استحقاق دریافت این گواهی را پیدا کرده است. چه دستاوردی از این بالاتر که در طول چهار سال گذشته انتقال محلی مالاریا و از آن مهمتر در دو سال گذشته فوت ناشی از مالاریا در بین بیماران وارده در کشور گزارش نشده است.
بروز سالیانه هزاران مورد مالاریا در سالهای دور، اکنون به تعدادی کمتر از ۱۰۰۰ مورد در سال گذشته رسیده است که میتواند در تداوم توسعه پایدار در کشورمان مؤثر واقع شود.
من به نوبه خود این دستاورد غرورآفرین را به همه کارکنان خدوم حوزه سلامت کشور و مردم شریف کشور تبریک و تهنیت عرض میکنم.
بدیهی است حفظ این دستاورد ارزشمند به مراتب سختتر از به دست آوردن این افتخار است. متأسفانه چالشهای متعددی بر سر این راه پر فراز و نشیب قرار گرفته است که با استفاده از توانمندی همه دست اندرکاران این حوزه میتوان بر آن فائق آمد.
تقریباً سه سال است که قسمت اعظم توان همکارانم همراه با تخصیص منابع مالی و تجهیزاتی فراوان از سوی وزارت بهداشت در مدیریت پاندمی کرونا در سراسر کشور صرف شده است. این اتفاق از سویی و همپوشانی علائم مالاریا با بیماری کرونا به خصوص در مراحل اولیه بیماری، از سوی دیگر در کنار عواملی چون تغییرات اقلیمی به نفع گسترش و بهبود شرایط حضور ناقل بیماری، تحریمهای ظالمانه اقتصادی علیه کشورمان و محدودیت در تأمین لوازم و تجهیزات مناسب جهت کنترل ناقل بیماری، تبادلات جمعیتی فراوان با کشورهای آلوده منطقه بخصوص در جنوب شرق کشور، کم شدن حساسیت پزشکان و کارکنان بهداشتی-درمانی در مناطق اندمیک و غیر اندمیک کشور با توجه به کاهش اخیر بروز بیماری و در نتیجه آن تأخیر در کشف بیماران و احتمالاً درمان برخی بیماران، بروز موارد شدید بیماری با توجه به کاهش شیوع، مقاومتهای دارویی انگل و مقاومت به برخی سموم و آفت کشها در ناقل بیماری، نگهداشت این دستاورد فوق العاده ارزشمند را با چالش جدی مواجه کرده است و میتواند تهدید کننده برنامه حذف مالاریا باشد.
با توجه به شعار امسال روز جهانی مالاریا که دستیابی به جهانی بدون مالاریا را نتیجه تلاش تک تک مردم میداند، واضح است که بدون عزم ملی و حتی فرا ملی نمیتوان به این مهم دست یافت.
همکاران گرانقدرم خوب میدانند که تدوین استراتژیهای نوین و فعالیتهای برنامه ریزی شده هوشمند، صحیح و نوآورانه جهت بکارگیری تمامی ظرفیتهای موجود، در راه رسیدن به این هدف حائز اهمیت فراوان است، چرا که برداشتن گامهای آخر برنامه حذف مالاریا در کشور بسی سختتر از اقدامات مؤثر و ارزشمند انجام شده در سالهای گذشته است.
در پایان از تمامی همکاران ستادی و پرسنل اجرایی محیطی در خانواده بزرگ وزارت بهداشت، که به حق در تأمین سلامت هموطنان در بحران کرونا صادقانه و عاشقانه جانفشانی نمودند تشکر میکنم و مطمئن هستم که با تلاش شبانه روزی ایشان با کسب و حفظ گواهی نامه ارزشمند حذف مالاریا سند دیگری بر افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهند افزود.
امیدوارم هماهنگیهای مؤثر با سازمانهای برون بخشی داخلی و حمایتهای بین المللی در راستای تقویت همه جانبه نظام مراقبت بیماری، تأمین و گسترش زیرساختهای لازم و در رأس آن همکاری و همراهی هموطنان شریف و فهیم ساکن در مناطق مالاریا خیز کشور همانند گذشته یاریگر منادیان سلامت کشورمان در این راه خطیر باشد.
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