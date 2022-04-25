محمد سبزه زاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با ورود سامانه بارشی به خوزستان و بالا بودن ضرایب ناپایداری تا اواخر هفته به تناوب سبب رگبار و رعد و برق در مناطق شرق و شمال استان و در نقاط مستعد بارش تگرگ و در بعضی ساعات وزش باد شدید، توفان‌های لحظه‌ای، خیزش گرد و خاک در مناطق غرب، جنوب و مرکز استان خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان عنوان کرد: شمال خلیج فارس هم طی امروز مواج خواهد بود.

وی گفت: در شبانه روز گذشته امیدیه با ۳۷.۹ و ایذه با ۱۴.۸ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط در خوزستان گزارش شده‌اند؛ همچنین در همین مدت نیز حداکثر دمای اهواز به ۳۶ و حداقل به ۲۳.۹ درجه سانتیگراد رسیده است.