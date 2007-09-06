سوریه خواهان مذاکره با اسرائیل نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، شیمون پرز رئیس رژیم صهیونیستی در کنفرانس مطبوعاتی با رومانو پرودی نخست وزیر ایتالیا در شهر رم گفت : سوری ها خواهان نشست مستقیم با ما برای مذاکره نیستند، سادات، ملک حسین و عرفات این کار را انجام دادند و چگونه می توان صلح را بدون برگزاری نشست برقرار کرد.

پرز اظهار داشت : مذاکرات میان ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و ایهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل مثبت و دلگرم کننده است.

وی با تکرار اتهامات خود علیه جنبش حماس ادعا کرد که این جنبش خواهان تحمیل حکومت دینی در خاورمیانه است و خواستار صلح نیست.