احمدی نژاد در بیت آیت الله مشکینی حضور یافت

به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر محمود احمدی‌نژاد مقارن ساعت 14 امروز پنج شنبه وارد قم شد و مورد استقبال رسمی استاندار و مسؤولان استان قم قرار گرفت.



رئیس جمهور همزمان با اربعین ارتحال آیت الله مشکینی با حضور در بیت آن مرحوم ضمن دیدار با خانواده و اعضای دفتر ایشان، برای غفران و رحمت آن عالم ربانی دعا کرد.



زیارت حرم مطهر حضرت معصومه(س)، سخنرانی در ششمین اجلاس سراسری مدیران حوزه‌های علمیه خواهران کشور در دانشگاه قم و سخنرانی پیرامون "نقش اتحاد ملی در امنیت جهانی" در همایش علمی کاربردی، تبلیغ ویژه ماه رمضان در مدرسه عالی دارالشفاء، از برنامه‌های رئیس جمهوری در قم است.

