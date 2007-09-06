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۱۵ شهریور ۱۳۸۶، ۱۶:۵۹

احمدی نژاد در بیت آیت الله مشکینی حضور یافت

احمدی نژاد در بیت آیت الله مشکینی حضور یافت

قم - خبرگزاری مهر: رئیس جمهوری ساعتی پیش وارد استان قم شد و در بیت آیت الله مشکینی حضور یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر محمود احمدی‌نژاد مقارن ساعت 14 امروز پنج شنبه وارد قم شد و مورد استقبال رسمی استاندار و مسؤولان استان قم قرار گرفت.

رئیس جمهور همزمان با اربعین ارتحال آیت الله مشکینی با حضور در بیت آن مرحوم ضمن دیدار با خانواده و اعضای دفتر ایشان، برای غفران و رحمت آن عالم ربانی دعا کرد.

زیارت حرم مطهر حضرت معصومه(س)، سخنرانی در ششمین اجلاس سراسری مدیران حوزه‌های علمیه خواهران کشور در دانشگاه قم و سخنرانی پیرامون "نقش اتحاد ملی در امنیت جهانی" در همایش علمی کاربردی، تبلیغ ویژه ماه رمضان در مدرسه عالی دارالشفاء، از برنامه‌های رئیس جمهوری در قم است.

کد مطلب 547490

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