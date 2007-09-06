مردم ترکیه به اروپا، آمریکا و رژیم اسرائیل بی اعتمادتر شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این نظرسنجی که از سوی صندوق آمریکایی مارشال در آلمان و 4 بنیاد اروپایی صورت گرفته نشان می دهد که در سال گذشته به طور قابل ملاحظه ای اعتماد افکار عمومی ترکیه به اتحادیه اروپا، آمریکا و رژیم صهیونیستی کاهش داشته است.

این نظرسنجی که در قالب یک بررسی سالیانه از یک هزار شهروند ترک بالای 18 سال، و از 4 تا 23 ژوئن صورت گرفته یک کاهش 19 درصدی در اعتماد ترکها به آمریکا و اروپا را نشان می دهد.

بر این اساس اعتماد ترکها نسبت به آمریکا و اروپا از 45 درصد به 26 درصد کاهش یافته است.

درصد ترک هایی که به رهبری اتحادیه اروپا بدبین شده و آنرا نامطلوب می دانند 54 درصد است که این رقم نسبت به سال 2006 به میزان 7 درصد افزایش داشته است.

حمایت ترکها از عضویت این کشور در اتحادیه اروپا در سال جاری به 40 درصد کاهش یافته که این رقم در سال گذشته 54 درصد بوده است. همچنین ترکها در سال 2007 نسبت به عضویت کشورشان در این اتحادیه بدبین تر شده اند.

حمایت ترکیه از ناتو نسبت به سال 2004 کاهش داشته و تنها 35 درصد فکر می کنند که همپیمانی با ناتو برای امنیت این کشور خوب است این رقم در سال گذشته 44 درصد و در سال 2004 به میزان 53 درصد بوده است.

احساسات ترکها نسبت به رژیم اسرائیل نیز بر اساس این نظرخواهی بد شده و از 43 درصد نظر مثبت به 5 درصد رسیده است.