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۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۴:۵۵

در ۲۴ ساعت گذشته؛

روز بدون فوتی کرونا در کرمانشاه رقم خورد

روز بدون فوتی کرونا در کرمانشاه رقم خورد

کرمانشاه- رئیس کمیته اطلاع‌رسانی ستاد مدیریت کرونای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از ثبت روز بدون فوتی کرونای دیگر در کرمانشاه طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در شبانه روز گذشته پنج مورد مثبت بستری مبتلا به کرونا و ۱۵ مورد بیمار مثبت سرپایی نیز در استان کرمانشاه شناسایی شدند.

وی افزود: هم‌اکنون ۶۶ بیمار مربوط به کرونا در مراکز درمانی استان کرمانشاه بستری هستند.

رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: خوشبختانه هیچ موردی از فوت با تشخیص قطعی ابتلاء به کرونا در استان ثبت نشده است.

محمدی گفت: مجموع جان باختگان بر اثر ابتلاء به کرونا در استان کرمانشاه از ابتدای اپیدمی تاکنون، سه هزار و ۱۳۲ نفر است.

وی تصریح کرد: در ۲۴ ساعت گذشته ۳۶ بیمار جدید با علائم مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های استان کرمانشاه بستری شده و ترخیص ۴۲ نفر از بیمارستان پس از بهبودی انجام گرفته است.

کد مطلب 5474972

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