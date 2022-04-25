روز بدون فوتی کرونا در کرمانشاه رقم خورد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در شبانه روز گذشته پنج مورد مثبت بستری مبتلا به کرونا و ۱۵ مورد بیمار مثبت سرپایی نیز در استان کرمانشاه شناسایی شدند.

وی افزود: هم‌اکنون ۶۶ بیمار مربوط به کرونا در مراکز درمانی استان کرمانشاه بستری هستند.

رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: خوشبختانه هیچ موردی از فوت با تشخیص قطعی ابتلاء به کرونا در استان ثبت نشده است.

محمدی گفت: مجموع جان باختگان بر اثر ابتلاء به کرونا در استان کرمانشاه از ابتدای اپیدمی تاکنون، سه هزار و ۱۳۲ نفر است.

وی تصریح کرد: در ۲۴ ساعت گذشته ۳۶ بیمار جدید با علائم مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های استان کرمانشاه بستری شده و ترخیص ۴۲ نفر از بیمارستان پس از بهبودی انجام گرفته است.