  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۵ شهریور ۱۳۸۶، ۱۸:۰۷

/هفته چهارم جام خلیج فارس/

استقلال برابر شیرین فراز کرمانشاه به پیروزی دست یافت

استقلال برابر شیرین فراز کرمانشاه به پیروزی دست یافت

تیم فوتبال استقلال تهران با برتری برابر شیرین فراز کرمانشاه، 3 امتیاز با ارزش را در زمین حریف بدست آورد.

به گزارش خبرنگارمهر، درنخستین دیدار از هفته چهارم رقابت های لیگ برتر- جام خلیج فارس - تیم فوتبال استقلال تهران موفق شد میزبان خود شیرین فرازکرمانشاه را با نتیجه 3 بر یک شکست دهد.

در این دیدار که عصر امروز در  ورزشگاه آزادی کرمانشاه و در حضور بیش از 7 هزار تماشاگر برگزار شد، آرش برهانی در دقیقه 36، امیدرضا روانخواه در دقیقه 54 و سان جان در دقیقه 85 گل های تیم فوتبال استقلال تهران را به ثمر رساندند و محمد احمدپوری در دقیقه 3+90 تک گل تیم فوتبال شیرین فرازکرمانشاه را وارد دروازه استقلال کرد.

قضاوت این دیدار برعهده خداداد افشاریان بود که به اتابک نمازی، سجاد امیدی و بدرا جکیته از تیم فوتبال شیرین فرازکرمانشاه و مهرداد پولادی و محمد نوازی از تیم استقلال تهران کارت زرد نشان داد.

با این پیروزی استقلال تهران 7 امتیازی شد و موقتا به رده سوم جدول صعود کرد ولی تیم شیرین فرازکرمانشاه با 4 امتیاز رده یازدهم را به خود اختصاص داده است.
کد مطلب 547511

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها