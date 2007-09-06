استقلال برابر شیرین فراز کرمانشاه به پیروزی دست یافت

به گزارش خبرنگارمهر، درنخستین دیدار از هفته چهارم رقابت های لیگ برتر- جام خلیج فارس - تیم فوتبال استقلال تهران موفق شد میزبان خود شیرین فرازکرمانشاه را با نتیجه 3 بر یک شکست دهد.

در این دیدار که عصر امروز در ورزشگاه آزادی کرمانشاه و در حضور بیش از 7 هزار تماشاگر برگزار شد، آرش برهانی در دقیقه 36، امیدرضا روانخواه در دقیقه 54 و سان جان در دقیقه 85 گل های تیم فوتبال استقلال تهران را به ثمر رساندند و محمد احمدپوری در دقیقه 3+90 تک گل تیم فوتبال شیرین فرازکرمانشاه را وارد دروازه استقلال کرد.

قضاوت این دیدار برعهده خداداد افشاریان بود که به اتابک نمازی، سجاد امیدی و بدرا جکیته از تیم فوتبال شیرین فرازکرمانشاه و مهرداد پولادی و محمد نوازی از تیم استقلال تهران کارت زرد نشان داد.

با این پیروزی استقلال تهران 7 امتیازی شد و موقتا به رده سوم جدول صعود کرد ولی تیم شیرین فرازکرمانشاه با 4 امتیاز رده یازدهم را به خود اختصاص داده است.