نماینده جدید سازمان ملل در عراق تعیین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الفرات، دی میستورا جای اشرف قاضی را درعراق خواهد گرفت و دبیرکل سازمان ملل متحد بعد از موافقت دولت عراق وی را به عنوان نماینده جدید این سازمان تعیین کرد.

دی میستورا سوئدی است و سمت معاونت دفتر سازمان ملل درعراق را در سالهای 2005 و 2006 میلادی برعهده داشته است و قبل از آن نیز به مدت سه سال به عنوان فرستاده ویژه کوفی عنان دبیرکل سابق سازمان ملل در جنوب لبنان ایفای وظیفه کرده است. وی به زبانهای عربی، سوئدی، انگلیسی، فرانسه، اسپانیایی و ایتالیایی صحبت می کند.