استقبال سنیوره از ابتکار رئیس مجلس لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عربستان، فواد سنیوره نخست وزیر لبنان پس از دیدار با عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب در شهر قاهره در کنفرانس مطبوعاتی مشترک ابتکار پیشنهادی نبیه بری رئیس مجلس لبنان درباره توافق گروههای سیاسی لبنان درخصوص انتخاب رئیس جمهور جدید این کشور را مثبت ارزیابی کرد و گفت که می توان این ابتکار را پرورش داد.

رئیس مجلس لبنان اخیرا ابتکاری را برای حل بحران لبنان پیشنهاد کرد که بر اساس آن اگر رئیس جمهور آینده لبنان به اتفاق آرای جریان های سیاسی انتخاب شود، جناح مخالف دولت آماده خواهد بود تا از درخواست خود برای تشکیل دولت وحدت ملی صرف نظر کند.

سنیوره همچنین بر ضرورت پاینبدی به انتخاب رئیس جمهور براساس مفاد و زمان مقرر در قانون اساسی لبنان تاکید کرد و گفت : ما در موضوع انتخابات به مفاد قانون اساسی پایبند هستیم و باید ملزم به آن باشیم و جایی برای تقسیر زیادی در این زمینه وجود ندارد.

وی گفت : لبنانی ها به پیمان طائف پایبند هستند و اختلافی میان آنها درباره این پیمان وجود ندارد و تلاش های کنونی لبنان به سمت توافق درباره رئیس جمهور براساس سازوکارهای قانونی پیش می رود.

سنیوره در پاسخ به سوالی درباره ایران گفت: ایران کشور همجوار اعراب است و ما تمایل فراوانی به برقراری روابط خوب و صحیح با این کشور براساس منافع مشترک داریم.

دبیرکل اتحادیه عرب نیز با بسیار حساس توصیف کردن شرایط کنونی لبنان گفت که این کشور نیاز به ابتکار عربی جدیدی ندارد و هم اکنون مسئولیت برعهده خود لبنانی ها است واتحادیه عرب در تماس مداوم با رهبران سیاسی لبنان است.