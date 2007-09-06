طلاب سفیران وحدت ملی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام سید حسن ربانی بعد از ظهر پنجشنبه در گردهمایی بزرگ مبلغان ویژه ماه رمضان در سالن اجتماعات مدرسه فیضیه قم با اشاره به نامگذاری امسال به نام اتحاد ملی و انسجام اسلامی گفت: امسال به طور ویژه مبلغین در خصوص اتحاد ملی و انسجام اسلامی به فعالیت میپردازند.
وی گفت: وحدت ملی در گرو وحدت فرهنگ ماست و آنچه که اقوام مختلف کشور را به هم پیوند میدهد مشترکات فکری، فرهنگی، ارزشی و دینی ماست.
حجتالاسلام ربانی خاطرنشان کرد: اگر وحدت فرهنگ دچار آسیب شود به وحدت ملی نیز خدشه وارد میشود.
وی افزود: شاخصه یک جامعه متحرک در فرهنگ دیده میشود.
ربانی با بیان اینکه اگر فرهنگ ما تحقیر شود جامعه ما نیز تحقیر میشود اظهار کرد: طلاب، مبلغان و سفیران فرهنگ و وحدت ملی هستند که پیام انقلاب اسلامی و رهبری را به جامعه میرسانند.
وی ادامه داد: مبلغان میتوانند فرهنگ ملی را به وحدت ملی تبدیل کنند تا در سایه وحدت فرهنگی، وحدت ملی حفظ شود.
ربانی در ادامه بهرهگیری از ظرفیت طلاب و مبلغان را ضروری برشمرد و ادامه داد: باید از ظرفیت طلاب در ترسیم مهندسی فرهنگی کشور و دیگر زمینههای امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و ... بهره برد.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم گفت: طلاب علوم دینی میتوانند نقش مهمی را در تحقق اتحاد ملی ایفا نمایند.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام سید حسن ربانی بعد از ظهر پنجشنبه در گردهمایی بزرگ مبلغان ویژه ماه رمضان در سالن اجتماعات مدرسه فیضیه قم با اشاره به نامگذاری امسال به نام اتحاد ملی و انسجام اسلامی گفت: امسال به طور ویژه مبلغین در خصوص اتحاد ملی و انسجام اسلامی به فعالیت میپردازند.
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