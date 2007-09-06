شهید و زخمی شدن دو فلسطینی / دیدار بلر با ابومازن در رام الله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، منابع پزشکی فلسطین امروز گفتند که براثر اصابت گلوله واحدهای توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی به جنوب نوار غزه، یک شهروند فلسطینی شهید و یک نفر دیگر زخمی شد.

دکتر معاویه حسنین رئیس بخش امداد رسانی و اورژانس وزارت بهداشت فلسطین گفت : محمد برکه 24 ساله براثر اصابت گلوله توپخانه ارتش اسرائیل در جریان یورش این رژیم به منطقه القراره شهید شد.

در همین حال، صائب عریقات مذاکره کننده ارشد تشکیلات خودگردان فلسطین گفت که تونی بلر نماینده ویژه کمیته چهارجانبه روند صلح خاورمیانه با ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در شهر رام الله در کرانه باختری دیدار و درباره تلاش های دیپلماتیک برای پیشبرد روند صلح میان تشکیلات خودگردان و رژیم اسرائیل بحث و تبادل نظر کرده است.

وی افزود که ابومازن در این دیدار برخی پرونده های سیاسی مطرح شده در نشست های اخیر خود با ایهود اولمرت نخست وزیر رژیم اسرائیل را برای بلر تشریح کرد.

عریقات گفت که ابومازن بر ضرورت مهیا شدن شرایط مناسب برای ایجاد نهادهای کشور مستقل فلسطینی تاکید کرد.