مقاوم سازی بیش از ۴ هزار واحد مسکونی روستایی در شهرستان ایجرود

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا خواجه‌ای، مقاوم سازی مسکن روستایی را از اولویت‌های مهم این نهاد دانست و گفت: این بنیاد با ابلاغ تسهیلات طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی از سال ۸۴ تا کنون، از تعداد ۹۲۶۹ واحد مسکونی روستایی تعداد ۴۸۹۸ واحد مقاوم سازی نموده است که ۵۳ درصد کل واحدها است.

وی به برخی خدمات این نهاد در راستای توسعه روستاها و خدمت به محرومین اشاره کرد و گفت: شهرستان ایجرود دارای ۷۵ روستای بالای ۲۰ خانوار است و نقشه طرح هادی برای ۹۰ درصد این روستاها، تهیه گردیده است و در حال حاظر نیز ۲۵ روستای این شهرستان نیازمند بازنگری طرح هادی هستند.

مدیرکل بنیاد مسکن استان ادامه داد: از تعداد ۷۵ روستای بالای ۲۰ خانوار تعداد ۴۵ روستا از ابتدا تاکنون طرح هادی اجرا شده است که ۶۰ در صد شهرستان است.

خواجه‌ای با تاکید بر اینکه، با اجرای طرح‌های مختلف عمرانی در روستاها شاهد تثبیت جمعیت و مهاجرت معکوس به روستاها هستیم، ادامه داد: جلوگیری از ساخت وسازهای غیر اصولی وغیر فنی در روستاها با اجرای طرح‌های هادی می‌تواند باعث رشد و توسعه همه جانبه روستاها شود.

مدیرکل بنیاد مسکن تاکید کرد: فراهم کردن امکانات در سطح روستاها یکی از مهم‌ترین بسترهای توسعه و ارتقای امنیت راه‌های روستایی و فراهم کردن امکانات در روستاها می‌تواند تا حدود زیادی از مهاجرت بی‌رویه روستاییان به شهر جلوگیری کرده و از آسیب‌های ناشی از این مهاجرت‌ها به طور چشمگیری بکاهد. که در این راستا، مسئولین باید با برنامه‌ریزی صحیح و توزیع عادلانه منابع در تمام نقاط شهری و روستایی رفاه و آسایش را برای روستائیان به ارمغان آورند و از فاصله طبقاتی بین زندگی خانوار روستایی و شهری بکاهند.

وی به بحث صدور سند مالکیت برای واحدهای مسکونی روستایی اشاره کرد و گفت: بنیادمسکن انقلاب اسلامی باهمکاری اداره ثبت اسناد واملاک شهرستان ایجرود در راستای اجرای قانون ساماندهی و حمایت از عرضه و تولید مسکن از تعداد ۹۲۶۹ واحد مسکونی روستایی در سطح شهرستان برای ۹۲۰۳ واحد مسکونی سند مالکیت صادر و تحویل مالکین نموده است که ۹۹ درصد واحدهای مسکونی را شامل می‌شود.