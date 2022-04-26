۱۰۱ مبتلای جدید به کرونا در اصفهان شناسایی شد / فوت ۴ نفر

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از روز پنجم اردیبهشت تا امروز ششم اردیبهشت تعداد ۷۹۵ بیمار مشکوک به کرونا به مراکز درمانی تحت پوشش این دانشگاه مراجعه کرده‌اند که از این تعداد ۱۰۱ بیمار مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شده است و در این بازه زمانی ۴۸ نفر در مراکز درمانی بستری شده‌اند.

در حال حاضر نیز ۲۰۹ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بستری هستند که ۲۷ بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان قرار گرفته‌اند.

همچنین طی ۲۴ ساعت اخیر نیز ۵۸ بیمار بهبود یافته کرونا از مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ترخیص شده‌اند.

در شهرستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان طی ۲۴ ساعت گذشته موارد فوت شده ناشی از کرونا چهار نفر گزارش شده سه نفر مبتلای قطعی و یک نفر مبتلای مشکوک بوده‌اند.

همچنین طبق اعلام این نهاد از ابتدای پاندمی کرونا تاکنون یک میلیون و ۴۵۵ هزار و ۷۳۹ بیمار قطعی و مشکوک کرونا به مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مراجعه کردند که از این تعداد ۴۸۸ هزار و چهار نفر بیمار قطعی مبتلا به کرونا بوده‌اند.

از ابتدای آغاز این پاندمی ۱۸ هزار و ۳۴۴ بیمار مشکوک و قطعی مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جان خود را از دست دادند که ۱۱ هزار و ۶۶۵ فوتی قطعی و ۶ هزار و ۶۷۹ نفر فوتی مشکوک به کرونا بوده‌اند.

۱۳۸ هزار و ۳۶۴ بیمار بهبود یافته کرونا از مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ترخیص شده‌اند.