با تاكتيك فجري ها آشنا هستيم

محمدرضا مهدوي مدافع با تجربه سپاهان اصفهان در گفت و گو با خبرنگار " مهر " افزود : سپاهان در تمامي بازيهاي خود فوتبال را اصولي بازي مي كند و شايد در برخي مواقع نتيجه گيري نكرده باشد اما نشان داده كه فوتبال را به خوبي مي فهمد.

وي در ادامه در خصوص بازي اين تيم مقابل فجر گفت : با درايت آقاي كاظمي برروي نقاط قوت و ضعف فجر كار كرده ايم. آنها از تاكتيك پرتاب اوت دستي به نحو خوبي استفاده مي كنند و ما بايد اين حربه را خنثي نماييم.

مهدوي درخصوص داوريهاي ليگ نيزخاطر نشان كرد : من به همه داوران احترام مي گذارم. آنها نيز مانند بقيه افراد اشتباه مي كنند ونبايد بي جهت به آنها ايراد گرفت ولي من اميدوارم دراين قضاوتها غرض ورزي نباشد تا حقي از تيمها ضايع نشود.

مدافع با تجربه سپاهان در پايان تصريح كرد : من اميدوارم همه دست به دست هم بدهيم تا سپاهان در بازي با نفتچي پيروز از ميدان خارج شود زيرا با اين پيروزي از اعتبار فوتبال ايران در آسيا دفاع شده و ما مي توانيم اين موفقيتها را ادامه دهيم و بتوانيم به نحوي جواب محبتهاي مردم فوتبالدوست خود را بدهيم.