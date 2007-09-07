کمبود بازیکن ما را آزار داد

سید محمد مهدی سجادی ستاره سابق لرستانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت : به دلیل کمک نکردن تیم های باشگاهی استان کمبود بازیکن در این دوره از رقابت ها واقعا مار ا آزار داد به طوری که در بسیاری از خطوط با کمبود بازیکن مواجه بودیم .

وی در ادامه با اشاره به اینکه در نخستین دوره از مسابقات فوتبال المپیاد ایرانیان بازی ها از سری دوم رقابت ها به بعد با کیفیت بیش تری دنبال شد اذعان داشت : بیش تر تیم های حاضر در این رقابت ها تیم های متشکل از باشگاه های هر استان بودند .

سجادی تصریح کرد : لرستان با 50 روز تمرینات و کم تر از 10 روز اردو در این مسابقات حاضر شد که نتیجه قابل قبول و رضایت بخشی به دست آورد .

وی با اشاره به اینکه سعی خود را کرده بودیم خط حمله تیم لرستان را برای این بازی ها تقویت کنیم گفت : ما در این بازی ها گل های زیادی به ثمر رساندیم به طوری که در هیچ بازی کم تر از دو گل زده نداشتیم .

سجادی با بیان اینکه از تیم راضی هستم و بچه ها به اندازه ای که توان داشتند مایه گذاشتند افزود : اگر مسئولان حمایت کنند سطح کار و توانی بازیکنان لرستانی بالاتر از اینهاست .

وی با اشاره به اینکه هم اکنون 24 بازیکن لرستانی در لیگ های برتر و دسته یک کشور توپ می زنند گفت : با وجود این همه استعداد ما به راحتی می توانیم در سطح لیگ برتر و دسته یک کشور بازی کنیم .

مربی تیم قهرمان مسابقات فوتبال المپیاد ایرانیان بهاری ، داستانی ، بیات ، یاری زاده و حسنوند را از بهترین های تیم لرستان دانست و حسین بهاروند را با توجه به سن و سال کم و اولین سابقه حضور در میدان به عنوان پدیده این دوره از مسابقات عنوان کرد .

وی تیم خوزستان را از بهترینهای این دوره از مسابقات برشمرد و افزود: اگر خوزستان به لرستان برخورد نمی کرد به فینال می رسید .

سجادی آینده تیم لرستان را وابسته به همت مسئولین استان دانست و خواستار حمایت هر چه بیش تر دستگاه های ذی ربط از این تیم شد .

سید محمد سجادی بازیکن سال های نه چندان دور لرستان با 25 سال سابقه حضور در عرصه های بین المللی ، ملی و استانی سه بار به تیم ملی دعوت شده است و با تیم لرستان به مقام نایب قهرمانی ایران دست پیا کرده است .

وی در حال حاضر عضو تیم ملی پیشکسوتان فوتبال ایران برای اعزام به مسابقات جهانی است .