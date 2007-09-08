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۱۷ شهریور ۱۳۸۶، ۱۵:۰۵

دفترچه بیمه کاغذی بی ارزش در دست مردم؛ خدمات ناقص بیمه درمانی مردم را سرگردان کرده است

دفترچه بیمه کاغذی بی ارزش در دست مردم؛ خدمات ناقص بیمه درمانی مردم را سرگردان کرده است

مخبر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی معتقد است ، مردم خدمات درمانی لازم و آنچه که در اغلب کشورهای دنیا به بیمه شدگان ارائه می شود را دریافت نمی کنند و این امر سرگردانی و گله مندی آنان را به دنبال داشته است.

دکتر نورالدین پیرموذن در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هدف از تشکیل وزارت رفاه و تامین اجتماعی برخورداری تمامی آحاد جامعه از خدمات بیمه ای ، درمانی و حمایتی بود، اما متاسفانه این وزارتخانه نیز همچون سایر بخش های اجرایی دولت درگیر تفکرات سیاسی شد و از مسولیت های اصلی خود فاصله گرفت و یکی از نتایج این امر آن بوده که امروز در کشور شاهد سیستم بیمه درمانی عجیب و در عین حال با خدمات ناقص باشیم.

وی تصریح کرد : سیستم بیمه درمانی در هر کشوری باید به گونه ای باشد که بیمار فقط دغدغه بیماری خود را داشته باشد و به لحاظ نداشتن پول و پوشش بیمه ای برای دریافت خدمات درمانی سرگردان نشود، اما باید گفت چنین برداشتی از سیستم بیمه درمانی در ایران نمی شود.

مخبر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اظهار اشت: خدمات ناقص سازمان های بیمه گر، نارضایتی جامعه پزشکی را نیز به همراه داشته چرا که همواره در دریافت مطالبات خود از سازمان های بیمه گر با مشکل مواجه هستند و از سوی دیگر دفترچه بیمه نیز همچون کاغذی بی ارزش در دست بیمه شدگان است و هیچ فایده ای برای مردم ندارد.

وی خاطر نشان کرد: در کشور ما توجهی به سرمایه گذاری در امر سلامت مردم صورت نمی گیرد و یک نوع نگاه هزینه ای برای تخصیص اعتبار به موضوع سلامت وجود دارد.

کد مطلب 547589

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