دفترچه بیمه کاغذی بی ارزش در دست مردم؛ خدمات ناقص بیمه درمانی مردم را سرگردان کرده است

دکتر نورالدین پیرموذن در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هدف از تشکیل وزارت رفاه و تامین اجتماعی برخورداری تمامی آحاد جامعه از خدمات بیمه ای ، درمانی و حمایتی بود، اما متاسفانه این وزارتخانه نیز همچون سایر بخش های اجرایی دولت درگیر تفکرات سیاسی شد و از مسولیت های اصلی خود فاصله گرفت و یکی از نتایج این امر آن بوده که امروز در کشور شاهد سیستم بیمه درمانی عجیب و در عین حال با خدمات ناقص باشیم.

وی تصریح کرد : سیستم بیمه درمانی در هر کشوری باید به گونه ای باشد که بیمار فقط دغدغه بیماری خود را داشته باشد و به لحاظ نداشتن پول و پوشش بیمه ای برای دریافت خدمات درمانی سرگردان نشود، اما باید گفت چنین برداشتی از سیستم بیمه درمانی در ایران نمی شود.

مخبر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اظهار اشت: خدمات ناقص سازمان های بیمه گر، نارضایتی جامعه پزشکی را نیز به همراه داشته چرا که همواره در دریافت مطالبات خود از سازمان های بیمه گر با مشکل مواجه هستند و از سوی دیگر دفترچه بیمه نیز همچون کاغذی بی ارزش در دست بیمه شدگان است و هیچ فایده ای برای مردم ندارد.

وی خاطر نشان کرد: در کشور ما توجهی به سرمایه گذاری در امر سلامت مردم صورت نمی گیرد و یک نوع نگاه هزینه ای برای تخصیص اعتبار به موضوع سلامت وجود دارد.