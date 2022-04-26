پویش «یک سطل آب» در گناوه راه‌ اندازی شد

ضرغام مردانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پویش دانش‌آموزی «یک سطل آب، از اسرائیل انزجار دارم» به مناسبت روز جهانی قدس و در راستای فرمایشات امام (ره) که فرمودند: «اگر مسلمین مجتمع بودند و هرکدام یک سطل آب به طرف اسرائیل می‌ریختند آن را سیل می‌برد» راه اندازی شده است.

رئیس آموزش و پرورش گناوه افزود: آموزش و پرورش گناوه با همکاری شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و حوزه بسیج دانش آموزان و فرهنگیان به مناسبت گرامیداشت روز جهانی قدس و حمایت از مردم مظلوم فلسطین، این پویش را در بین دانش آموزان تدارک دیده است.

وی با اشاره به نحو شرکت در این پویش بیان کرد: دانش آموزان شرکت کننده در این پویش در یک کلیپ ۶۰ یا ۹۰ ثانیه‌ای انزجار خود را از رژیم صهیونیستی می‌تواند به چندین روش ابراز کند.

مردانی گفت: نحوه شرکت دانش آموزان در این پویش بدین گونه است که هر شرکت کننده با ابزار یا وسایل ساده مانند کاغذ، نخ و خاک پوشال، پرچم رژیم صهیونیستی را روی زمین ترسیم و با ریختن یک سطل آب آن را محو می‌کند و در آخر به صورت خلاقانه پرچم مردم مظلوم فلسطین را روی آن نمایان کند.

رئیس آموزش و پرورش گناوه افزود: علاوه بر آن دانش آموزان علاقه مند به شرکت در این پویش می‌توانند روی زمین یا شیشه، پرچم کشور فلسطین را ترسیم و رنگ آمیزی کرده و سپس با ریختن آب بر پرچم رژیم صهیونیستی آن را محو کرده و پرچم مردم مظلوم فلسطین را نمایان کنند.

وی با اشاره به اینکه مهلت ارسال آثار تا دوازدهم اردیبهشت ماه جاری است اضافه کرد: دانش آموزان می‌توانند آثار خود را ارسال کنند که در پایان این پویش به ۱۰ نفر از شرکت کنندگان برتر جوایزی اهدا خواهد شد.

وی گفت: راهپیمایی روز جهانی قدس همزمان با سراسر کشور در روز آخریم جمعه ماه رمضان، با شرکت اقشار مختلف مردم گناوه در ساعت ۱۱ صبح از میدانی مرکزی تا مصلی جمعه آغاز خواهد شد و سخنران مراسم فرماندار شهرستان گناوه خواهد بود.