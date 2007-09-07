400 هزار دیابتی در کشور نیازمند تزریق روزانه انسولین هستند

دکتر اسدالله رجب در گفتگو با خبرنگار مهر، تعداد بیماران دیابتی در ایران را نزدیک به 4 میلیون نفر اعلام کرد و افزود: حداقل 10 درصد این بیماران که جمعیتی در حدود 400 هزار نفر را شامل می شود، انسولین تزریق می کنند.

رئیس انجمن دیابت ایران در عین حال تصریح کرد: البته این امکان وجود دارد که از بین بیماران مبتلا به دیابت، برخی نیازمند تزریق انسولین باشند و استفاده نکنند و همین مسئله خود باعث می شود که از میزان دقیق مصرف انسولین در کشور اطلاعی نداشته باشیم.

به گفته رجب، عدم دسترسی بیماران دیابتی مصرف کننده انسولین به این دارو، عوارض ناگواری دارد که می تواند منجر به خطر جانی برای این قبیل بیماران شود.

وی در خصوص نیاز روزانه بیماران دیابتی به انسولین، گفت: به طور متوسط یک بیمار دیابتی، روزانه 35 واحد انسولین تزریق می کند که با توجه به اینکه هر ویال داروی انسولین هزار واحد است، بنابراین طی یک سال می بایست 12 ویال داروی انسولین تزریق کند.

رئیس انجمن دیابت ایران از حل مشکل کمبود انسولین در کشور طی روزهای اخیر خبر داد و افزود: انسولین یک ماده حیاتی برای بیمار دیابتی محسوب می شود که می بایست همواره در دسترس او باشد.