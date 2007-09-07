جشنواره رویان نماد ارج گذاری به علم و عالم است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حمیدرضا طیبی شب گذشته در مراسم اختتامیه و معرفی برگزیدگان هشتمین جشنواره و کنگره بین المللی باروری و ناباروری رویان و سومین کنگره بین المللی سلول های بنیادی در محل این پژوهشکده تدارک و برنامه ریزی در جهت تکریم علم و دانش و اهتمام کامل به ترویج این کار را یکی از برنامه های جهاد دانشگاهی برشمرد و گفت: جهاد دانشگاهی مهد دانشمندان جوان و دیندار است و با انتخاب این موضوع به عنوان محور در کارهای پژوهشکده رویان سعی دارد به توسعه آن کمک کند.

وی با گرامیداشت یاد دانشمند جهادگر مرحوم دکتر سعید کاظمی آشتیانی، جشنواره رویان را فرصتی برای ارج نهادن به تحقیقات برشمرد و گفت: طب تولید مثل و سلول های بنیادی در سال های اخیر به پیشرفت های چشمگیری دست یافته است و جمهوری اسلامی ایران نیز هم ردیف کشورهای طراز اول دنیا در این رشته قرار گرفته است.

طیبی با اشاره به سخنان پیامبر اسلام (ص) و حضرت علی (ع) در ارج گذاری به مقام عالم گفت: دانشمندان ایرانی نیز در طول تاریخ از این قاعده مستثنی نبوده اند.

وی میزبانی از دانشمندان بزرگ 5 قاره دنیا را در جشنواره رویان مایه مباهات دانست و گفت: این جشنواره فرصتی فراهم می آورد که دانشمندان در آرامش کامل به بحث و تبادل نظر در مسائل علمی بپردازند و موضوعات جدیدی را برای تحقیقات خود انتخاب کنند.

رئیس جهاد دانشگاهی افزود: سعی ما در این است که جشنواره را به دور از مسائل جنبی با حضور پر شور دانشمندان در کشور مان برگزار کنیم.

به گزارش مهر، مراسم اختتامیه هشتمین جشنواره و کنگره بین المللی باروری و ناباروری رویان و سومین کنگره بین المللی سلول های بنیادی شب گذشته با حضور رئیس جهاد دانشگاهی و محققان حاضر در این دوره از جشنواره رویان و اعطای جوایز به برگزیدگان در پژوهشکده رویان برگزار شد.