کشف بیش از ۲۶ تن روغن خوراکی قاچاق در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان اظهار کرد: پس از اطلاع مأموران پلیس امنیت اقتصادی کرمانشاه مبنی بر فعالیت یک باند قاچاق و اینکه قصد انتقال یک محموله روغن خوراکی به خارج کشور را دارند رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام کارهای اطلاعاتی موفق به شناسایی تریلی مذکور در نزدیکی شهرک صنعتی کرمانشاه شده و پس از مدتی تعقیب نامحسوس نسبت به توقیف آن اقدام کردند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تصریح کرد: در بازرسی‌های انجام گرفته ۲۶ تن و ۲۵۴ کیلوگرم روغن منجمد خوراکی که در داخل کارتن‌های مربا جاساز و طبق نظر کارشناسان ارزش آن به ۱۸ میلیارد ریال می‌رسید، کشف شد.

جاویدان با بیان اینکه در این راستا ۲ نفر دستگیر و برای صدور احکام لازم تحویل مراجع قضائی شده‌اند، بیان کرد: تحقیقات برای شناسایی دیگر اعضای مرتبط با باند و دستگیری آنها ادامه دارد.

وی در پایان مبارزه با پدیده قاچاق را از مهمترین برنامه‌های پلیس کرمانشاه اعلام کرد و گفت: کشفیات قاچاق در فروردین امسال نسبت به سال قبل بیش از ۲۳ درصد رشد داشته است.