به گزارش خبرنگار مهر، مسئول سازمان بسیج رسانه استان یزد، روز سه شنبه در مراسم رونمایی از پوستر دومین جشنواره رسانه ای ابوذر با بیان اینکه دشمن در حوزه رسانه و فضای مجازی سرمایه گذاری کرده و مبارزه ای را از مدتها پیش آغاز کرده است، اظهار داشت: خط مقدم این مبارزه رسانه ها هستند زیرا رسانه اندیشه ساز است.

سرهنگ علی‌محمد پارساییان اظهار امیدواری کرد: بتوان با برگزاری جشنواره هایی نظیر جشنواره ابوذر، جبهه واحدی برای معرفی دستاوردهای انقلاب انجام دهیم.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره ابوذر بیان کرد: علت نامگذاری این جشنواره به نام ابوذر به این دلیل است که ابوذر، نماد یک شخصیت مطالبه گر در دین مبین اسلام بوده است و ما نیز امیدواریم با برگزاری این جشنواره، بتوانیم جبهه واحد رسانه‌ای برای دفاع از ارزشهای انقلاب و مطالبه گری نیازها و کمبودهای استان انجام دهیم.

پارساییان به تشریح محورهای این جشنواره پرداخت و اظهار داشت: جشنواره استانی ابوذر در یزد در ۱۱ قالب شامل گزارش تحلیلی و تحقیقی، گزارش خبری، مصاحبه، یادداشت و مقاله، تیتر، موشن گرافی، عکس و … برگزار می شود.

محورهای ملی و استانی دومین جشنواره رسانه ای ابوذر

وی در مورد محورهای ملی این جشنواره نیز بیان کرد: شعار سال، جهاد تبیین، پیوند رسانه و صنعت، دستاوردهای انقلاب اسلامی، بسیج و حوزه‌های اقدام، بیانیه گام دوم انقلاب، مکتب شهید سلیمانی، امید و نشاط آفرینی، خانواده، جامعه و فرزندآوری و سبک زندگی ایرانی اسلامی از جمله این محورهاست.

مسئول بسیج رسانه استان یزد افزود: البته سه محور ویژه برای جشنواره استان نیز در نظر گرفته شده که شامل تولید محتوای ویژه جامعه شهدا و ایثارگران، گردشگری بر محور فرهنگ دینی و دستاوردهای دانش بنیان در مصرف آب و انرژی و پزشکی است.

دوران حکمرانی رسانه ها فرا رسیده است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد نیز در این مراسم اظهار داشت: امروز جامعه از عصر رسانه عبور کرده و به دوران حکمرانی رسانه‌ها رسیده است لذا مسئولان کشورمان نیز باید نگاه فرصت محور به این حوزه داشته باشند و رسانه‌ها را یار و کمک خود در حکمرانی بدانند.

احسان عابدی بیان کرد: رسانه‌ها باید ضمن حفظ روحیه نقد و مطالبه‌گری خود، در عرصه جهاد تبیین نیز فعالیت کنند و جلوه‌های رشد و پیشرفت کشور را برجسته و فضای امیدآفرینی در جامعه ایجاد کنند.

شفاف سازی جهاد تبیین رسانه هاست

معاون سیاسی، امنیتی، اجتماعی استاندار یزد نیز در این مراسم با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در مورد اهمیت جهاد تبیین اظهار داشت: رسانه‌ها در تغییر و تحولات جامعه و وظیفه جریان سازی در اتفاقات جامعه اثرگذار هستند و رسانه های کشور ما از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون در نشر ارزش‌ها انقلاب به خوبی نقش آفرینی کرده‌اند.

علی اکبر عزیزی با بیان اینکه با این وجود انتظار از رسانه ها بالاست، عنوان کرد: از رسانه ها بیش از این توقع وجود دارد و توصیه می کنم رسانه های استان بیانات رهبری در مورد رسانه ها را مطالعه کنند.

وی افزود: رسانه ها باید با انتقاد سازنده و منصفانه، در جلب اعتماد مردم به مسئولان کمک کنند، اظهار داشت: رسانه‌ها با تنویر افکار عمومی می‌توانند در بازآفرینی نگاه مخدوش شده و اعتماد سلب شده مردم نسبت به مسئولان اثرگذار باشند.

عزیزی پرهیز از شایعه‌پراکنی و شفاف‌سازی در امور از سوی رسانه‌ها را نوعی جهاد تبیین خواند و گفت: هر قشری در جهاد تبیین مدنظر مقام معظم رهبری نقش و وظایفی دارند و جهاد تبیین رسانه ها نیز مشخص است.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری نسبت به ترویج اخلاق غیرمنصفانه در جامعه هشدار داده و تاکید دارند که انتقاد باید در چارچوب اصول انقلاب اسلامی باشد، گفت: رهبری از رسانه‌ها به عنوان پیش‌قراولان حفظ ارکان نظام و مرزهای فرهنگی یاد می‌کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد عنوان کرد: رسانه‌ها باید با رصد مشکلات جامعه چشم بینای مسئولان برای رفع این مسائل باشند و مردم را نسبت به خدمت صادقانه مسئولان نظام دلگرم کند.

گفتنی است، در این مراسم از پوستر جشنواره رسانه ای ابوذر رونمایی و احکام مسئولان کمیته‌های مختلف برگزاری این جشنواره اعطا شد.