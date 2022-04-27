یوسف مغروری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کشتارگاه صنعتی بجنورد از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری شورای شهر بجنورد گفت: با بررسی‌ها صورت گرفته و تحلیل وضع موجود هزینه و درآمدها و عملکرد کشتارگاه بجنورد، با موافقت اعضای کمیسیون این طرح در صحن شورا عنوان و با کلیات واگذاری کشتارگاه به بخش خصوصی از طریق مزایده فروش موافقت شد.

مغروری گفت: این مصوبه مشروط به ارائه طرح‌های کاربردی همراه با مطالعات مورد نیاز پیوستی برای ایجاد درآمد پایدار و تجاری سازی ظرفیت‌های موجود از هزینه کرد اعتبار حاصل از فروش کشتارگاه خواهد بود.

وی افزود: در ادامه لوایح بررسی شده در این کمیسیون با موضوع فروش استخر شهروند مخالفت شد و با بازسازی و اورهال نمودن این مکان توسط بخش خصوصی موافقت گردید.

مغروری تصریح کرد: بررسی پیشنهاد تیم سرمایه گذاری خارجی از کشور افغانستان مبنی ساخت یک مجتمع مسکونی و یک مجتمع تجاری (خودرویی) از دیگر موارد مطرح شده در کمیسیون برنامه و وبودجه بود که مشروط به بررسی دقیق طرح پیشنهادی و ظرفیت سنجی شد.