ضرورت شناسایی و کنترل عوامل خطر در محیط کار/ اهمیت سلامت شاغلین

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام عین اللهی، در این پیام عنوان داشت: فرا رسیدن روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه‌ای مصادف با ۲۸ آوریل ۲۰۲۲ (۸ اردیبهشت ۱۴۰۱) را با قدردانی و ارج نهادن به زحمات تمامی تلاش گران، دست اندرکاران، بازرسان، کارشناسان و اعضای هیأت علمی بهداشت حرفه‌ای در عرصه‌های مختلف گرامی می‌داریم.

سازمان بین المللی کار با اعلام شعار "برای تحقق فرهنگ مثبت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای بیایید با همدیگر کار کنیم" نقش بسیار مهم و کلیدی مشارکت همه جانبه ذی نفعان در مقوله تأمین، حفظ و ارتقای سلامت شاغلین را یادآور شده است.

از آنجا که حفظ و ارتقای سلامت نیروی کار کشور از طریق تأمین بهداشت کار، پیشگیری از حوادث و بیماری‌های شغلی از اهداف توسعه پایدار نظام جمهوری اسلامی ایران است، شناسایی و کنترل خطرات شغلی در محل کار اهمیت به سزایی داشته و در این راستا توسعه سیستم‌های ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در محل‌های کاری می‌تواند زیربنای نیل به رشد اقتصادی، توسعه پایدار و ارتقای سطح رفاه جامعه قرار گیرد.

در واقع استراتژی مهم یک سیستم قوی ایمنی و بهداشت حرفه‌ای، جلب مشارکت همه ذی نفعان از جمله کارفرمایان، کارگران و دولت در اجرای روش‌های پیشگیرانه و حفاظتی و حفظ و ارتقای سلامت شاغلین است. یک سیستم موفق در زمینه مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای نه تنها نیازمند تعهد مدیران ارشد در خصوص ترویج و ارتقای فرهنگ پیشگیری است، بلکه مشارکت کارگران در شناسایی و ارزیابی خطرات، اجرای اقدامات پیشگیرانه مؤثر و کاهش خطرات شغلی نیز به همان اندازه حائز اهمیت است.

همان طور که تجربه موفق پیشگیری از کووید ۱۹ در محل‌های کاری کشورمان و تلاش‌های شبانه روزی بازرسان بهداشت حرفه‌ای در این زمینه به ما نشان داد، برای داشتن یک سیستم قوی ایمنی و بهداشت حرفه‌ای، مشارکت هدفمند سازمان‌ها، تشکل‌های کارفرمایی و کارگری و همه ذی نفعان مرتبط و فعال در عرصه ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در بنگاه‌های اقتصادی و در سطح ملی، نقشی حیاتی در ایجاد محل کار سالم، تأمین و حفظ سلامت و ایمنی ایفا می‌کنند.

در راستای نامگذاری سال ۱۴۰۱ به نام سال "تولید دانش‌بنیان اشتغال‌آفرین" توسط مقام معظم رهبری و تأکید ایشان بر هم افزایی و همدلی روزافزون مسئولان کشور و با توجه به حضور کارگران در خط مقدم جبهه اقتصادی و همچنین وجود بحران‌های بهداشتی و خطرات مداوم ایمنی و بهداشت کار، امید است با توسعه و تعامل هر چه بیشتر بین جامعه کارگری، کارفرمایان، دولت و دیگر ذی نفعان و حوزه‌های اثرگذار در این زمینه و حرکت به سمت ایجاد یک فرهنگ مثبت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای، بتوانیم با حفظ و ارتقای سلامت شاغلین به عنوان محور اصلی توسعه پایدار در راستای افزایش بهره وری و رشد و شکوفایی اقتصادی و خودکفایی کشور گام برداریم.