تولید گندم در استان مرکزی کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کیشانی افزود: ۱۸۰ هکتار این اراضی به کشت گندم دیم و ۴۵ هزار و ۲۰۰ هکتار به کشت گندم آبی اختصاص یافت.

وی ادامه داد: ۶ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان مرکزی در سال زراعی جاری به کشت جو دیم و ۴۵ هزار هکتار به محصول جو آبی اختصاص یافت.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی با یادآوری کشت ۷۰۰ هکتار کلزا در اراضی کشاورزی این استان خاطرنشان کرد: پیش بینی می‌شود یک هزار تن محصول کلزا از سطح این اراضی برداشت شود.

کیشانی میزان تولید گندم در اراضی کشاورزی استان مرکزی را سالانه حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار تن عنوان کرد و گفت: با توجه به کاهش بارندگی‌ها در فروردین ماه امسال در استان پیش‌بینی می‌شود تولید این محصول کاهش یابد.

وی ادامه داد: در صورت ادامه خشک سالی‌ها در سال زراعی جاری پی بینی می‌شود ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تن محصول گندم و در صورت افزایش بارندگی‌ها در اردیبهشت امسال ۲۵۰ تا ۲۸۰ هزار تن گندم از سطح اراضی این استان برداشت شود.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی خاطرنشان کرد: همچنین پیش بینی می‌شود ۲۰۰ هزار تن محصول جو در اراضی کشاورزی این استان در سال زراعی جاری برداشت شود.