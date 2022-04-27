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۷ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۳:۰۶

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس:

روز قدس مظهر و تجلی قدرت حکومت اسلامی است

روز قدس مظهر و تجلی قدرت حکومت اسلامی است

شیراز - مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در آستانه فرا رسیدن روز قدس ضمن دعوت از مردم برای شرکت در این راهپیمایی با شکوه گفت: روز قدس مظهر و تجلی قدرت حکومت اسلامی است.

حجت الاسلام حسن قانع در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرارسیدن روز جهانی قدس، گفت: در آستانه روز قدس قرار داریم روزی که به ابتکار امام رحمت الله علیه پایه گذاری شد و روزی که در واقع یک الهام الهی به حضرت امام (ره) بوده است.

وی افزود: مسئله مقاومت و حمایت از جریان مقاومت یک امر کاملاً برخاسته از اصول اساسی اسلام و برخاسته از آموزه‌های قرآنی ماست. یکی از الزامات استقرار حکومت جهانی پیامبر مسئله اتحاد و انسجام میان مسلمانان در مقابله دشمنان است. مهمترین خصوصیت مسلمان واقعی نسبت به دشمن اهل مقابله هستند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس تاکید کرد: اگر ما خواهان استقرار حکومت اسلامی را در جهان باشیم باید ما به‌عنوان کنشگران سیاسی باید نسبت به برنامه‌های دشمنان و مقابله با فریب‌هایی که برای ضربه زدن به اسلام دارند، مقابله هوشمندانه و فعالانه داشته باشیم.

حجت‌الاسلام قانع تصریح کرد: روز قدس مظهر و تجلی وحدت بین مسلمین است و تجلی قدرت حاکمیت اسلام در سراسر جهان است و ما به کشورهای مسلمان منطقه که از آموزه‌ای قرآنی فاصله گرفته اند هشدار می‌دهیم مراقب باشند در دام و نقشه شوم اسرائیل قرار نگیرند چرا که بنا به وعده الهی پیروزی از آن مسلمین است.

وی گفت: زمانی حکومت اسلامی محقق می‌شود که به تعبیر مقام معظم رهبری  هر شخصی به نوبه خود دولت مردان، روشنفکران، عالمان دینی، احذاب، گروه‌ها، جوانان غیور و اصناف جایگاه خودشان را در این حرکت جهانی مقابله با استکبار بدانند و نقش خودشان را ایفا کنند.

وی از همه اقشار خصوصاً جامعه تبلیغی خواست که در این رزمایش و جهاد بزرگ شرکت نمایند که به فرموده رهبری مسئله اول جهان اسلام حمایت از قدس شریف است.

کد مطلب 5476640

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