«روز قدس» فرصتی برای بازخوانی جنایت های رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان در بیانیهای به مناسبت روز قدس، این روز را به عنوان روزی که پرونده جنایت و اشغالگری رژیم موقت و رو به زوال صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین و تعرّض به مسجدالاقصی مورد بازخوانی جهانیان قرار میگیرد، دانست و شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس را بسیار بااهمیت برشمرد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
«هوالقویُّ العزیز
کونوا للظّالمِ خَصماً و لِلمظلومِ عَوناً
در گذر آخرین ایام مبارک ماه صیام به آدینهای رسیده ایم که روز جهانی قدس نام دارد. «قدس» سومین حرم شریف جهان اسلام و یکی از شهرهای مقدس جهان، واقع در سرزمین فلسطین است که مهد سه دین آسمانی یهودیت، مسیحیت و اسلام است. فلسطین در جایگاه ادیان آسمانی، محل ظهور پیامبران الهی، اولین قبله مسلمانان و محل عروج پیامبر (ص) است.
روز قدس هر سال به عنوان روزی که پرونده جنایت و اشغالگری رژیم موقت و رو به زوال صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین و تعرّض به مسجدالاقصی مورد بازخوانی جهانیان قرار میگیرد.
جمهوری اسلامی ایران، یک منطق و نگاه دینی، انسانی و حقوق بشری به موضوع فلسطین و مسئله حمایت از مردم مظلوم آن دارد و این موضع ثابت و همیشگی است. پیام مقتدرانه و کوتاه معمارکبیر انقلاب در سال ۱۳۵۸ و بحبوحه حوادث انقلاب، پیام ظلمستیزی و مبارزه انقلاب اسلامی با ستم در تمام نقاط دور و نزدیک بود و مستکبران جهان، باید میدانستند که از این پس، آسایش نخواهند داشت.
و این گونه است که با گذشت ۴۳ سال از آن پیام که به نماد مبارزه و احساس تنفر جهانی از جنایت علیه مسلمانان فلسطین مبدل شده، هر سال با آغاز ماه مبارک رمضان، لرزه بر اندام صهیونیست کودککش میافتد.
ما سربازان حریم ولایت در سپاه انصارالحسین (ع) همدان، با اقتدا به شهدای جبهه مقاومت، یقین داریم خیزشهای اخیر و تحولات بسیار مهم جاری در سرزمینهای اشغالی، نشأت گرفته از پیام متعالی روز قدس است که پس از گذشت هفت دهه از اشغال فلسطین میتوان آن را نقطه عطفی در انتفاضه و مبارزه ملّت فلسطین علیه رژیم جعلی و خون آشام صهیونیستی دانست و این تحولات و تحرکهای میدانی، راهپیمایی روز قدس امسال را از اهمیت زیادی برخوردار کرده است.
روزی که با حضور سبز و ریشه دار مسئولین و مردم روزه دار پس از گذران تلخی دو سال اپیدمی کرونا؛ در میادین شهر و استانهای میهن مان، یکی از مهمترین شاخصههای دینداری را معنا می بخشد.
بر اصحاب رسانه و فرهیختگان مجازیِ دارالمجاهدین تکلیف است که با لبیک گویی به فرمان امام خامنه ای (مدظلّه العالی) مبنی بر جهاد تبیین و سربازی در سنگر مجازی، پوشش خبری چشمگیری از حضور امت بیدار را به تصویر کشیده و در روشنگریهای واقع بینانه ای در این امر سرنوشت ساز سهیم باشند، به معنای واقعی؛ حمایت از مظلومان و ستمدیدگان عالم و مقابله با ظالمان و زورگویان که این یکی از اصول و مبانی نظام جمهوری اسلامی است: «کونوا للِظّالِمِ خَصماً وَ لِلمَظلومِ عَونا» و زمینه سازی ظهور منجی عالم بشریت، انشاالله تعالی.»
نظر شما