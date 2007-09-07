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۱۶ شهریور ۱۳۸۶، ۱۲:۰۶

جوایز برترین‌های جشنواره تحقیقاتی رویان اعطا شد

جوایز برترین‌های جشنواره تحقیقاتی رویان اعطا شد

جوایز برگزیدگان هشتمین جشنواره و کنگره بین المللی باروری و ناباروری رویان و سومین کنگره بین المللی سلول های بنیادی شب گذشته طی مراسمی با حضور رئیس جهاد دانشگاهی و شرکت کنندگان در این جشنواره در محل پژوهشکده رویان به افراد منتخب اعطا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در بخش بین المللی این دوره از جشنواره تحقیقاتی رویان برگزیدگان در بخش های ناباروری مردان، ناباروری زنان، جنین شناسی، ژنتیک و سلول های بنیادی معرفی شدند.

در بخش ناباروری زنان، دکتر "سید محمد موذنی" از ایران، در بخش ناباروری در مردان پروفسور "رددانا پالو" از هندوستان، در بخش جنین شناسی دکتر "بیورن یوهانی اوبک" از نیوزلند، در بخش ژنتیک دکتر "فرانسیس دنتزر" از فرانسه و در بخش سلولهای بنیادی نیز دکتر "شیگرو چیبا" از ژاپن به عنوان برگزیده مورد تقدیر قرار گرفتند.

همچنین در بخش ملی، از سه نفر محقق داخل کشور با نام های دکتر ابراهیم پارسانژاد، رامین رادپور و دکتر مهری آزادبخت تقدیر به عمل آمد.

هشتمین جشنواره بین المللی تحقیقاتی رویان از 14 تا 16 شهریور ماه برگزار شد.

کد مطلب 547680

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