بوشهر در مسیر پیشرفت قرار دارد/ لزوم تسریع در روند توسعه استان

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدیزاده عصر چهارشنبه در نشست با نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تلاشها و پیگیریهای نمایندگان استان برای رفع مشکلات مردم قابل تقدیر است.
وی همراهی و تعامل را عاملی مهم برای رفع مشکلات دانست و خاطرنشان کرد: قطعاً با همپوشانی و تلاش مضاعف و همکاری مدیران اجرایی و نمایندگان مجلس، میتوانیم به اهداف ترسیم شده دست یابیم.
استاندار بوشهر با اشاره به نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب به نام سال تولید، دانشبنیان، اشتغال آفرین ادامه داد: همه باید در راستای تحقق عملی شعار سال اهتمام ورزید و این مهم با وحدت و همدلی میسر است.
وی افزود: استان بوشهر در مسیر پیشرفت و توسعه قرار دارد و باید با استفاده از تمام ظرفیتها و قابلیتهای موجود، مسیر موفقیت را شتاب ببخشیم.
محمدیزاده رفع موانع و گرهگشایی از مشکلات به ویژه در حوزه اشتغال و امور اقتصادی را در اولویت برنامهها دانست و گفت: شتاب دادن به توسعه استان با استفاده از همه ظرفیتها مورد توجه ویژه و در این عرصه اشتغال جوانان در اولویت قرار دارد.
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