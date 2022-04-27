به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن سلامی بعد از ظهر چهارشنبه در ستاد بزرگداشت مناسبتهای دفاع مقدس و مقاومت ۱۴۰۱ با محوریت برنامههای سوم خرداد به میزبانی استانداری سمنان با بیان اینکه کارگروههای مناسبتهای دفاع مقدس و مقاومت استان با تلاشهای خوبی در سطح استان انجام گرفته تشکیل شد است، تاکید داشت: این کارگروهها سال قبل نیز با اندک تغییراتی در استان برنامههای ویژه فرهنگ ایثار و مقاومت را اجرا کردند.
وی با بیان اینکه برنامهریزیها برای ۴۳ مناسبت انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت در سال جاری صورت گرفته است، افزود: نشر و ترویج ارزشهای انقلاب و دفاع مقدس از جمله مهمترین محورهای برنامههای فرهنگی در سال جاری خواهند بود.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس استان سمنان، گفت: دستورالعمل گرامیداشت مناسبتهای دفاع مقدس و مقاومت در سال ۱۴۰۱ از سوی استاندار سمنان با هدف تبیین، ترویج و حفظ فرهنگ و ارزشهای دفاع مقدس، ولایتمداری، مقاومت، ایثار و جهاد به همه دستگاهها و نیروهای مسلح در سطح استان ابلاغ شده است.
سلامی با بیان اینکه کارگروه بانوان، کارگروه جامعه دانشگاهیان استان سمنان، نیروهای مسلح، شهرداریها، بانکها، اصناف و بازار، جامعه کارگری و کار فرمایی و تعاونیها، کارگروه روستاییان و عشایر، فضای مجازی و رسانه و… از کارگروههای تعریف شده در سطح استان برای برگزاری مناسبتهای دفاع مقدس است.
وی در ادامه و با بیان اینکه پس از ۴۰ سال گرامیداشت حماسه فتح خرمشهر به معنای زنده نگه داشتن ارزشهای والای اسلامی است، گفت: عملیات بیتالمقدس و فتح خرمشهر و روز دزفول نماد ایستادگی، مقاومت و پایداری ملت ایران است که الهامبخش برای جوانان و نسلهای آینده خواهد بود.
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