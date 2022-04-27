به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از از روابط عمومی استانداری استانداری سیستان و بلوچستان؛ رحمدل بامری در نشست هماهنگی پیرامون استفاده از ظرفیت دانش‌بینان‌ها در تحقق شعار سال که با حضور فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، بر هماهنگی بین بخشی فرمانداران تاکید کرد و اظهارداشت: برای تحقق شعار سال و تولید مبتنی بر دانش بنیان و اشتغال‌آفرین بایستی از همه ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی استان به نحو مطلوب بهره گیریم.

وی در ادامه از برنامه‌ریزی برای بازدید فرمانداران از پارک علم و فناوری استان خبر داد و بر ارتباط فرمانداران با پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان و استفاده از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی این مرکز تاکید کرد.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان تصریح کرد: دانشگاه‌ها و پارک علم و فناوری نیز بایستی با ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های هر یک از شهرستان‌ها آشنایی کامل داشته باشند.

وی بیان کرد: ضرورت دارد جلسات هماهنگی متناظر شهرستانی در هر یک از شهرستان‌ها برگزار شود تا با ارتباط و تعامل تنگاتنگ با پارک علم و فناوری و دانشگاه‌ها اطلاعات و داده‌ها منجر به تصمیم‌گیری، عملیاتی و اجرایی کردن شعار سال شود.

بامری با بیان اینکه رویکرد دولت بر این است که با جدیت شعار سال را عملیاتی و اجرایی کند، گفت: پلتفرم‌ها و دیتاها توسط پارک علم و فناوری و دانشگاه‌ها در اختیار فرمانداران قرار می‌گیرد تا بر اساس ظرفیت‌های هر شهرستان با اتخاذ ساز و کار مناسب و همراهی و تلاش مستمر این شعار اجرایی شود و به ایجاد اشتغال پایدار بیانجامد.

وی به لزوم تدوین اطلس اجتماعی سیستان و بلوچستان بر اساس اطلاعات دریافتی از شهرستان‌ها پرداخت و گفت: هرگونه تصمیم گیری پیرامون آسیب‌های اجتماعی استان مستلزم شناخت دقیق آسیب‌ها و هماهنگی همه دستگاه‌ها جهت مقابله با این نوع آسیب‌ها است.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان افزود: با توجه به اینکه نوع آسیب‌ها در هر منطقه از استان متفاوت است و از طرفی اطلاعات موجود نیز جامع و کامل نیست لذا با تهیه این اطلس، بسیاری از آسیب‌ها و معضلات اجتماعی استان قابل حل خواهد بود.

وی در خصوص فعالیت گروه‌های جهادی و خیرین تصریح کرد: طبق تاکید استاندار سیستان و بلوچستان همه تلاشمان این است که از ظرفیت و فرصت حضور این گروه‌ها به منظور بهبود شاخص‌های استان در سه حوزه آب، آموزش و بهداشت به بهترین وجه استفاده کنیم.