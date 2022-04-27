نجات فرد گرفتارشده در دره جاده چالوس بعد از ۴۸ ساعت

محمدباقر خلفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱:۴۰ بامداد چهارشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ بنا بر اعلام مرکز کنترل عملیات (EOS) هلال‌احمر استان البرز مبنی بر درخواست کمکی فردی ناشناس در منتهی الیه دره‌ای کنار تونل پنج جاده کرج چالوس، بلافاصله تیم امداد کوهستان استان به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه امدادگران بعد از رسیدن به محل، با فرد اطلاع دهنده که از نیروهای ارتش بود همراه شدند افزود: تیم عملیاتی با توجه به رصد منطقه و شرایط جوی برای دسترسی به مصدوم، عملیات فنی را در ساعت ۲:۴۵ آغاز کرده و بعد از حدود یک ساعت و نیم عملیات جست‌وجو و نجات، مشخص شد مصدوم در قعر دره‌ای ۲۰۰ متری که به آبشاری با ارتفاع ۱۰۰ متر منتهی می‌شود گرفتار شده است.

خلفی اظهار کرد: امدادگران بعد از فرود به دره و ایجاد کارگاه فنی و انجام عملیات بالاکشی، فرد گرفتار را که ۴۸ ساعت در محل حادثه گرفتار شده بود از محل خارج کردند، همچنین به دلیل برودت هوا و خیس شدن لباس فرد، نیروهای عملیاتی با انجام اقدامات امدادی مورد نیاز تلاش کردند تا از بروز هایپوترمی احتمالی فرد جلوگیری کنند.

وی با اشاره به اینکه عملیات ساعت ۶:۳۰ با نجات فرد گرفتار شده به پایان رسید گفت: در نهایت با همکاری تیم امداد کوهستان هلال احمر، تیم امداد جاده‌ای پایگاه کوشک بالا و با همکاری نماینده ارتش، مصدوم به همراه امدادگران از دره به مسیر پاکوب صعود کرده و بعد از حدود یک ساعت پیمایش به محل امن رسیدند و فرد گمشده که یک مرد ۴۰ ساله بود تحویل عوامل اورژانس شد.