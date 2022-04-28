فارس پیشرو در توسعه شرکت های دانش بنیان

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی کریمی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: فارس از جمله استان‌های توانمند در توسعه فعالیت‌های دانش بنیان بوده و می‌تواند با بهره گیری از ظرفیت‌های موجود در این بخش زمینه توسعه فعالیت‌های دانش بنیان را در این استان توسعه دارد.

وی اضافه کرد: خدمات و پشتیبانی‌هایی که از این بخش‌ها صورت می‌گیرد باید افزایش داشته تا بتوان از فارس به عنوان یکی از استان‌های توسعه یافته در حوزه شرکت‌های دانش بنیان اسم برد.

وی همچنین خواستار افزایش چتر حمایتی از بنگاه‌های دانش بنیان جدید شد.

زیرساخت و تعطیلی مشکلات اصلی شرکت‌های دانش بنیان

ذوالقدر رئیس پارک علم و فناوری استان فارس نیز در این جلسه گفت: از جمله اصلی ترین مشکلاتی که پارک علم و فناوری با ان دست و پنجه نرم می‌کند کمبود زیر ساخت و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی دانش بنیان است.

وی ادامه داد: تاکنون بیش از یک هزار و ٢٠٠ شرکت دانش بنیان از خدمات مالی و تسهیلاتی پارک علم و فناوری استفاده کرده و بیش از ٣۵٠ شرکت نیز در این پارک مستقر اند.

ذوالقدر تاکید کرد: تاکنون شرکت‌های دانش بنیان بالغ بر سه هزار شغل ایجاد کرده کرده اند و سقف تسهیلاتی که این گونه شرکت‌ها می‌توانند از پارک علم و فناوری دریافت کنند ١۴٠ میلیون تومان است.

او افزود: بیش از ٩٠ درصد شرکت‌های دانش بنیان در فارس موفق شده اند و شرکتی که به سمت تعطیلی در حرکت باشد در فارس وجود ندارد این در حالی است که طی سال ٩٩ شرکت‌های دانش بنیان بالغ بر ۵ میلیون دلار صادرات کالا و خدمات داشتند.

