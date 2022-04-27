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۷ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۹:۲۷

رئیس جمعیت هلال احمر سرپل ذهاب خبر داد؛

گلباران مسیر صعود به ارتفاعات بازی دراز در سالروز این عملیات

گلباران مسیر صعود به ارتفاعات بازی دراز در سالروز این عملیات

کرمانشاه- رئیس جمعیت هلال احمر سرپل ذهاب از گلباران مسیر صعود به ارتفاعات بازی دراز در سالروز این عملیات خبر داد.

مهدی کمری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با برگزاری یادواره عملیات غرور آفرین بازی دراز مسیر صعود به این ارتفاعات گلباران می‌شود.

وی ادامه داد: تمهید مقدمات لازم برای برپایی ایستگاه سلامت و استقرار تیم درمان توانبخشی و انجام کارهای بشردوستانه انجام گرفته است.

رئیس جمعیت هلال احمر سرپل ذهاب تصریح کرد: در حوزه اسکان زائران خانقاه عرفان واقعی، توزیع ۱۰ هزار تخته پتو، موکت و زیرانداز در ۲۲ مدرسه، ۲۳ مسجد و هشت سالن ورزشی برای اسکان زوار تدارک دیده شده است.

وی با اشاره به آماده باش ۲۰۰ امدادگر جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه، افزود: پنج دستگاه آمبولانس و اتوبوس آمبولانس جمعیت هلال احمر کرمانشاه آماده شده که در روز برگزاری مراسم در نقاط مختلف استقرار خواهند داشت.‌

کمری خاطرنشان کرد: هلال احمر شهرستان سرپل ذهاب برای پوشش امدادی برگزاری مراسم سالروز عملیات بازی دراز در آمادگی کامل است.

کد مطلب 5477112

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