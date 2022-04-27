گلباران مسیر صعود به ارتفاعات بازی دراز در سالروز این عملیات

مهدی کمری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با برگزاری یادواره عملیات غرور آفرین بازی دراز مسیر صعود به این ارتفاعات گلباران می‌شود.

وی ادامه داد: تمهید مقدمات لازم برای برپایی ایستگاه سلامت و استقرار تیم درمان توانبخشی و انجام کارهای بشردوستانه انجام گرفته است.

رئیس جمعیت هلال احمر سرپل ذهاب تصریح کرد: در حوزه اسکان زائران خانقاه عرفان واقعی، توزیع ۱۰ هزار تخته پتو، موکت و زیرانداز در ۲۲ مدرسه، ۲۳ مسجد و هشت سالن ورزشی برای اسکان زوار تدارک دیده شده است.

وی با اشاره به آماده باش ۲۰۰ امدادگر جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه، افزود: پنج دستگاه آمبولانس و اتوبوس آمبولانس جمعیت هلال احمر کرمانشاه آماده شده که در روز برگزاری مراسم در نقاط مختلف استقرار خواهند داشت.‌

کمری خاطرنشان کرد: هلال احمر شهرستان سرپل ذهاب برای پوشش امدادی برگزاری مراسم سالروز عملیات بازی دراز در آمادگی کامل است.