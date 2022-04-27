بسیاری از مردم زاهدان توانایی دریافت اشتراک گاز ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان، آیتالله مصطفی محامی در دیدار سرپرست شرکت گاز استان با اشاره به شروع دیرهنگام امر گازرسانی به شهرهای مختلف استان، اظهار داشت: باید با تلاش بیشتر به تسریع گازرسانی و جبران عقب ماندگیها کمک کنیم.
امام جمعه زاهدان افزود: طبق گزارشهای ارائه شده درصد بهرهمندی از نعمت گاز در سیستان و بلوچستان با میانگین کشوری دارای تفاوت معناداری است و باید در صورت تأمین اعتبار با تقسیم وظایف سرعت انجام کار افزایش یابد.
وی بیان کرد: با وجود رسیدن گاز به برخی شهرهای استان از جمله زاهدان هنوز تعداد زیادی از مردم کمتر برخوردار توانایی دریافت اشتراک ندارند که باید در این زمینه مساعدتهایی در نظر گرفته شود.
آیتالله محامی ادامه داد: در گذشته مراجعاتی از برخی شرکتهای اقتصادی واقع در شهرک صنعتی و مراکز فرهنگی مانند مساجد و مدارس مبنی بر عدم توانایی در پرداخت هزینههای گازکشی صورت میگرفت که هر یک خواستار مساعدت بیشتر در این زمینه بودند که تکمیل خدماترسانی و بهره برداری درست در این حوزه نیازمند تدبیر است.
همچنین در ابتدای این دیدار محمدرضا میرشکاری سرپرست شرکت گاز استان به ارائه گزارشی از آخرین وضعیت گازرسانی به شهرهای مختلف استان پرداخت و گفت: در کلانشهر زاهدان حدود ۹۰ هزار مشترک داریم که ظرفیت در این حوزه ۱۴۰ هزار انشعاب است.
وی افزود: طبق قانون تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی برای تأمین هزینههای گازکشی مختص سیستانوبلوچستان در نظر گرفته شده که به دنبال افزایش این مبلغ تا سقف ۲۰ میلیون تومان هستیم.
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