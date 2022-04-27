به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی چهارشنبه شب در نشست با هیئت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی خورموج با اشاره به سابقه درخشان علمی و فرهنگی شهرستان اظهار داشت: با توجه به این سابقه درخشان علمی شهرستان انتظار داریم دانشگاهی پویا و با برنامه داشته باشیم.
فرماندار دشتی افزود: ظرفیت خوبی در حوزههای مختلف در سطح شهرستان وجود دارد که نیازمند برنامه ریزی در این حوزهها هستیم.
بحرانی بیان کرد: برای رفع مشکلات شهرستان نیازمند برنامه ریزی مناسب هستیم که میطلبد دانشگاه در این زمینه ایفای نقش کند.
وی با تاکید بر اینکه رشتههای متناسب با نیاز شهرستان راه اندازی شود، گفت: یکی از ظرفیتهای خوب شهرستان در حوزه کشاورزی است که انتظار داریم رشته متناسب با کشاورزی در دانشگاه راه اندازی شود.
فرماندار دشتی گفت: دانشگاه در زمینه کاهش آسیبهای اجتماعی ایفای نقش کند و در این زمینه طرح و برنامه ارائه کند.
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