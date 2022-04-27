به گزارش خبرنگار مهر، مونا مرادی در دیدار اقشار مختلف استان قزوین با رئیس جمهور که عصر چهارشنبه در سالن اجتماعات دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین برگزار شد اظهار کرد: پشتیبانی مالی از گروه‌های جهادی بسیار مهم است اما نگران آن هستیم که گروه‌های جهادی به پیمانکار دولت تبدیل شوند.

مسئول گروه جهادی حصن با اشاره به اینکه الگو و وظیفه دولت در کاهش آسیب‌های اجتماعی باید سیاست‌گذاری باشد و این در حالی است که الگوی دولت در کاهش آسیب‌ها، مداخله مستقیم است اذعان کرد: برخی از گروه‌های بزرگ جهادی با دریافت بودجه اقدام به فعالیت می‌کنند که اینگونه برخی از گروه‌های جهادی کوچک‌تر که به مراکز قدرت وابستگی ندارند بی‌انگیزه خواهند شد.

وی بیان کرد: تمام استان برای جمع‌آوری معتادین متجاهر بسیج شدند و این در حالی است که این راه حل صحیح نیست و آمار معتادین استان در سال گذشته به ۲ هزار ۸۰۰ نفر رسیده است.

این مسئول گفت: اعتیاد راه نفس جوانان استان را بند آورده است و راه‌حل آن گروه‌های مردمی است که سال گذشته شاهد مرگ معتادین در شهر بودیم اما دراین میان مسئولین تنها به فکر جمع کردن معتادین هستند.

مرادی بیان کرد: از سال ۹۰ در ۶۰ نقطه روستایی و محروم اردوی جهادی برگزار کردیم، و در این مدت شاهد نفوذ فرهنگ غربی در روستاها بودیم که چگونه فرهنگ زنان و دختران روستایی تغییر یافته است.

وی با اشاره به اینکه به مناطقی مانند هادی‌آباد، کوی بهار، چوبیندر، ناصراباد و مهرگان باید توجه بیشتری شود ادامه داد: در مهرگان مردم آسیب دیده را در قالب مسکن مهر جمع کردیم اما خدمتی ارائه نکردیم و با توجه به اینکه قزوین مقصد مهاجران افغانی است بخاطر رسیدگی به زنان باردار افغانی و شیعه هشدار دریافت کردیم.

مرادی تصریح کرد: اولین عامل بی‌سرپرستی زنان قزوین، طلاق است و در مقوله طلاق، قزوین از رتبه ۱۲ به رتبه سوم رسیده که این امر خطرناک است.

وی در پایان گفت: عدم تعهد لازم و اعتیاد دو عامل طلاق در قزوین هستند، ولنگاری فرهنگی در فضای مجازی نیز جزو اصلی‌ترین علت عدم تعهد است.