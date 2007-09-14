"هنر درمان" به کتابفروشی ها آمد

به گزارش خبرنگار مهر، اروین یالوم - استاد روان پزشکی دانشگاه استنفورد - که پیش از این نیز کتاب هایی را در حوزه روان پزشکی نوشته و به چاپ رسانده بود تازه ترین کتابش "هنر درمان" را حاصل 45 سال کار بالینی خود دانسته است.

وی در مقدمه کتاب گفته است: من این کتاب را زمینه ای می دانم برای تکمیل یک برنامه آموزشی جامع و در آن هرچه کمتر به تئوری و بیشتر به فنون عملی مداخلات درمانی در حوزه روان پزشکی پرداخته ام. اما از آنجا که لحن داستانی ام اغلب طنزآلود و هجوآمیز است، برای بسیاری از خوانندگانم روشن نیست چقدر در ارتباط با روش های درمانی که توصیه کرده ام، جدی هستم اما "هنر درمان" فرصتی است که بی پرده به موضوع بپردازم.

40 فصل اپیزودیک این کتاب را که به شکلی تصادفی و غیرسیستماتیک کنار هم چیده شده اند، می توان در چهار بخش کلی و یک بخش نهایی جای داد؛ بخش اول (فصول 1 تا 40) به ماهیت رابطه بیمار- درمانگر می پردازد و بیشترین تاکید را بر "اینجا و اکنون"، استفاده درمانگر از خود و خود افشاگری درمانگر می گذارد. بخش دوم (فصول 41 تا 51) از فرایند می گذرد و به محتوا می پردازد و شیوه هایی را برای کاوش در دلواپسی های غایی مرگ، معنی زندگی و آزادی پیشنهاد می کند و دربرگیرنده حس مسئولیت و تصمیم گیری است. بخش سوم (فصول 52 تا 67) به مباحث متنوعی می پردازد که در هدایت روزانه درمان مطرح می شود. نویسنده در بخش چهارم (فصول 77 تا 83) به استفاده از رویاها در درمان و در بخش نهایی نیز (فصول 84 و 85) به مخاطرات و امتیازات درمانگر بودن پرداخته است.

"هنر درمان" را سپیده حبیب ترجمه و انتشارات کاروان آن را در 288 صفحه، 1000 نسخه و با بهای 3400 تومان منتشر کرده است.