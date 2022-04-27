رئیس جمهور از یک واحد صنعتی ویژه معلولین بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید ابراهیم رئیسی ضمن بازدید از یک شرکت تولیدکننده محصولات بهداشتی، با ظرفیتها و توانمندیهای شهر صنعتی البرز و مشکلات صنایع موجود در آن آشنا شد.
شایان ذکر است، بیشتر کارکنان این واحد تولیدی شامل افراد معلول و تحت پوشش بهزیستی هستند.
استان قزوین دارای بیش از چهار هزار واحد تولیدی بوده و از قطبهای صنعت کشور به شمار میرود که دارای یک شهر صنعتی و ۱۳ شهرک و ۶ ناحیه صنعتی است.
این سفر سومین سفر استانی آیتالله رئیسی در سال ۱۴۰۱ و بیستمین سفر وی در هشت ماه گذشته است.
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