رئیس جمهور از یک واحد صنعتی ویژه معلولین بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید ابراهیم رئیسی ضمن بازدید از یک شرکت تولیدکننده محصولات بهداشتی، با ظرفیت‌ها و توانمندی‌های شهر صنعتی البرز و مشکلات صنایع موجود در آن آشنا شد.

شایان ذکر است، بیشتر کارکنان این واحد تولیدی شامل افراد معلول و تحت پوشش بهزیستی هستند.

استان قزوین دارای بیش از چهار هزار واحد تولیدی بوده و از قطب‌های صنعت کشور به شمار می‌رود که دارای یک شهر صنعتی و ۱۳ شهرک و ۶ ناحیه صنعتی است.

این سفر سومین سفر استانی آیت‌الله رئیسی در سال ۱۴۰۱ و بیستمین سفر وی در هشت ماه گذشته است.