انسجام و یکدلی بازیکنان تعیین کننده بود

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد کوهیان شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران بعد از مصاف با شهرداری گرگان که با پیروزی تیمش همراه بود، اظهار داشت: بازی خیلی سخت بود زیرا تیم گرگان خیلی خوب بازی کرد.
وی افزود: فکر میکنم لحظات آخر شرایط سختی برای هر دو تیم بود و ما در این شرایط تمام تلاش خود را برای پیروزی کردیم و این نتیجه برای ما دارای اهمیت جدی بود.
سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن ادامه داد: بهترین اتفاق این بود که بازیکنان با انسجام و یکدلی بازی کردند که این موضوع کمک کرد بتوانیم بازی را ببریم.
وی با اشاره به نقش مهم حضور هواداران تاکید کرد: به هیچ شکلی نمیتوانم قدردان زحمات تماشاگران باشم، سالهای سال است که بدون هیچ چشمداشت بسکتبال را حمایت میکنند.
کوهیان تصریح کرد: برنامه این است که بازیکنان ریکاوری شوند و بتوانیم به بازی بعد برگردیم.
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