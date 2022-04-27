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۷ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۲۳:۰۷

سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن:

انسجام و یکدلی بازیکنان تعیین کننده بود

انسجام و یکدلی بازیکنان تعیین کننده بود

اصفهان- سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن انسجام و یکدلی بازیکنان تیم را دلیل موفقیت ذوب آهن در فینال دوم دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد کوهیان شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران بعد از مصاف با شهرداری گرگان که با پیروزی تیمش همراه بود، اظهار داشت: بازی خیلی سخت بود زیرا تیم گرگان خیلی خوب بازی کرد.

وی افزود: فکر می‌کنم لحظات آخر شرایط سختی برای هر دو تیم بود و ما در این شرایط تمام تلاش خود را برای پیروزی کردیم و این نتیجه برای ما دارای اهمیت جدی بود.

سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن ادامه داد: بهترین اتفاق این بود که بازیکنان با انسجام و یکدلی بازی کردند که این موضوع کمک کرد بتوانیم بازی را ببریم.

وی با اشاره به نقش مهم حضور هواداران تاکید کرد: به هیچ شکلی نمی‌توانم قدردان زحمات تماشاگران باشم، سال‌های سال است که بدون هیچ چشم‌داشت بسکتبال را حمایت می‌کنند.

کوهیان تصریح کرد: برنامه این است که بازیکنان ریکاوری شوند و بتوانیم به بازی بعد برگردیم.

کد مطلب 5477226

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