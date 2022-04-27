انسجام و یکدلی بازیکنان تعیین کننده بود

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد کوهیان شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران بعد از مصاف با شهرداری گرگان که با پیروزی تیمش همراه بود، اظهار داشت: بازی خیلی سخت بود زیرا تیم گرگان خیلی خوب بازی کرد.

وی افزود: فکر می‌کنم لحظات آخر شرایط سختی برای هر دو تیم بود و ما در این شرایط تمام تلاش خود را برای پیروزی کردیم و این نتیجه برای ما دارای اهمیت جدی بود.

سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن ادامه داد: بهترین اتفاق این بود که بازیکنان با انسجام و یکدلی بازی کردند که این موضوع کمک کرد بتوانیم بازی را ببریم.

وی با اشاره به نقش مهم حضور هواداران تاکید کرد: به هیچ شکلی نمی‌توانم قدردان زحمات تماشاگران باشم، سال‌های سال است که بدون هیچ چشم‌داشت بسکتبال را حمایت می‌کنند.

کوهیان تصریح کرد: برنامه این است که بازیکنان ریکاوری شوند و بتوانیم به بازی بعد برگردیم.