به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه محمدبیگی در شورای اداری استان قزوین که شامگاه چهارشنبه با حضور رئیس جمهور در سالن همایشهای دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) برگزار شد، اظهار کرد: قزوین استانی است که ویترینی زیبا اما محرومیتهای عظیم زیرساختی دارد.
نماینده قزوین، البرز و آبیک قزوین را شاهرگ حیاتی کشور دانست و بیان کرد: اگر میخواهیم دود آلایندهها و ریزگردها به مردم تهران آسیب نزند باید به دشت قزوین به ویژه در حوزه آبرسانی، آب کشاورزی و آب آشامیدنی به خصوص آب آشامیدنی آبیک رسیدگی شود.
محمدبیگی تاکید کرد: آب در استان قزوین کیمیایی است که از مقابل چشمان ما میگذرد اما حق بهره برداری از آن را نداریم. اند.
وی با بیان اینکه مردم الموت و طارم در محرومیت به سر میبرند افزود: سدهای نیمه کاره و تکمیل نشده که توسط دولتهای گذشته کامل نشده چشم انتظار کارهای خوب شماست.
این نماینده با اشاره به محرومیت در حوزه درمان، تشریح کرد: فرسودگی ساختمانهای بیمارستانی در قزوین مردم را آزار میدهد و از سوی دیگر عدم تکمیل بیمارستان هفتصد تختخوابی باعث شده این بیمارستان همچون آرزویی دور برای مردم قزوین باقی بماند.
این مسئول اضافه کرد: ۴۹ درصد راههای روستایی قزوین خاکی است و نیاز است برای بهسازی و تکمیل راههای روستایی بودجه ویژه ای در نظر گرفته شود.
وی در پایان با بیان اینکه بانوان توانمند، متعهد و متخصص منتظر کرامت دولت شما هستند، یادآور شد: زنان تمدن ساز ایرانی برای اجرای قوانینی همچون حمایت از خانواده و جوانی وافزایش جمعیت با حمایت دولت کاری کنند که ایران سردمدار تمدن نوین اسلامی باشد.
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