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۸ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۲:۳۰

نماینده قزوین، البرز و آبیک:

۴۹ درصد راه‌های روستایی در استان قزوین خاکی است

۴۹ درصد راه‌های روستایی در استان قزوین خاکی است

قزوین- نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی گفت: ۴۹ درصد راه‌های روستایی قزوین خاکی است و نیاز است برای بهسازی و تکمیل راه‌های روستایی بودجه ویژه ای در نظر گرفته شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه محمدبیگی در شورای اداری استان قزوین که شامگاه چهارشنبه با حضور رئیس جمهور در سالن همایش‌های دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) برگزار شد، اظهار کرد: قزوین استانی است که ویترینی زیبا اما محرومیت‌های عظیم زیرساختی دارد.

نماینده قزوین، البرز و آبیک قزوین را شاهرگ حیاتی کشور دانست و بیان کرد: اگر می‌خواهیم دود آلاینده‌ها و ریزگردها به مردم تهران آسیب نزند باید به دشت قزوین به ویژه در حوزه آبرسانی، آب کشاورزی و آب آشامیدنی به خصوص آب آشامیدنی آبیک رسیدگی شود.

محمدبیگی تاکید کرد: آب در استان قزوین کیمیایی است که از مقابل چشمان ما می‌گذرد اما حق بهره برداری از آن را نداریم. اند.

وی با بیان اینکه مردم الموت و طارم در محرومیت به سر می‌برند افزود: سدهای نیمه کاره و تکمیل نشده که توسط دولت‌های گذشته کامل نشده چشم انتظار کارهای خوب شماست.

این نماینده با اشاره به محرومیت در حوزه درمان، تشریح کرد: فرسودگی ساختمان‌های بیمارستانی در قزوین مردم را آزار می‌دهد و از سوی دیگر عدم تکمیل بیمارستان هفتصد تختخوابی باعث شده این بیمارستان همچون آرزویی دور برای مردم قزوین باقی بماند.

این مسئول اضافه کرد: ۴۹ درصد راه‌های روستایی قزوین خاکی است و نیاز است برای بهسازی و تکمیل راه‌های روستایی بودجه ویژه ای در نظر گرفته شود.

وی در پایان با بیان اینکه بانوان توانمند، متعهد و متخصص منتظر کرامت دولت شما هستند، یادآور شد: زنان تمدن ساز ایرانی برای اجرای قوانینی همچون حمایت از خانواده و جوانی وافزایش جمعیت با حمایت دولت کاری کنند که ایران سردمدار تمدن نوین اسلامی باشد.

کد مطلب 5477288

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