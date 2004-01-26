در غياب سرخابي ها حساسيت در دستگردي موج مي زند

به گزارش خبرنگار "مهر" در حالي كه دربي سنتي استقلال و پرسپوليس بنا به دلايلي به روز دوشنبه هفته آينده ( 13/11/82 ) موكول شده است ، مصاف تيم رده دومي پاس و تيم رده چهارمي فولاد در ورزشگاه شهيد دستگردي اكباتان مي تواند مهمترين ديدار هفته باشد چرا كه پيروزي هر يك از طرفين در اين بازي ، مي تواند آنها را يك پله در جدول رده بندي بالاتر ببرد . برنامه كامل هفته بيستم به شرح زير است :

* سه شنبه 7/11/82 :

پاس - فولاد ( 30/14 - شهيد دستگردي اكباتان )

سپاهان - فجر سپاسي ( 30/14 - نقش جهان اصفهان )

برق - ذوب آهن ( 30/14 - حافظيه شيراز )

پيكان - پگاه ( 30/14 - ايران خودرو تهران )

استقلال اهواز - ابومسلم ( 30/14 - تختي اهواز )

شموشك - سايپا ( 30/14 - ورزشگاه شهداي نوشهر )

* دوشنبه 13/11/82 :

استقلال - پرسپوليس ( 15 - آزادي تهران )